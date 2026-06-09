Xenoblade Genesis è stato annunciato al Nintendo Direct

Il Nintendo Direct di giugno 2026 ha sorpreso tutti con l'annuncio di Xenoblade Genesis, un nuovo capitolo dell'amata serie di titoli di Monolith.
Il gioco è previsto per ora per un generico 2027 su Nintendo Switch 2.
Il trailer di Xenoblade Genesis
Il video di presentazione di Xenoblade Genesis ci racconta che "Anima" era la fonte di tutte le cose e l'aria, l'acqua e il fuoco sono manifestazioni di "Anima", che scorre nella terra. Anima è anche la forza che permette a dei guerrieri, noti come Vesselai, di dominare in battaglia.
Il nostro personaggio sarà un Vesselai che vive nell'accademia di Lukos e che usa una potente pietra per mettere in mostra il proprio potere, nel mentre esploriamo il mondo aperto. Ovviamente noi saremo l'eroe, ma i Vesselai hanno anche un lato oscuro: il loro lavoro è spesso uccidere.
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