Xenoblade Genesis è stato annunciato al Nintendo Direct

Il trailer di Xenoblade Genesis

Il video di presentazione di Xenoblade Genesis ci racconta che "Anima" era la fonte di tutte le cose e l'aria, l'acqua e il fuoco sono manifestazioni di "Anima", che scorre nella terra. Anima è anche la forza che permette a dei guerrieri, noti come Vesselai, di dominare in battaglia.

Il nostro personaggio sarà un Vesselai che vive nell'accademia di Lukos e che usa una potente pietra per mettere in mostra il proprio potere, nel mentre esploriamo il mondo aperto. Ovviamente noi saremo l'eroe, ma i Vesselai hanno anche un lato oscuro: il loro lavoro è spesso uccidere.

Diteci, cosa ne pensate di Xenoblade Genesis?