Pokémon Pokopia si espande con un update gratis subacqueo in arrivo, annunciato il Pass Espansione

Come fa Ditto a diventare un provetto sommozzatore? Facile, basta usare la nuova mossa Sub , che consente di gonfiare una sorta di bolla in cui inserire la testa e con questa spostarci liberamente per i fondali sottomarini, alla scoperta di tante nuove cose.

Non poteva mancare Pokémon Pokopia al Nintendo Direct di giugno, con la particolare simulazione di vita a base di Pokémon che ha presentato nuove aggiunte al mondo di gioco: si tratta di un' espansione gratuita che ci consentirà di esplorare il mondo sott'acqua e un Pass di Espansione in arrivo.

Un mondo tutto nuovo

Potete vedere il trailer di presentazione qui sotto, che con il suo solito stile rilassante e sereno ci porta a spasso per un nuovo mondo sottomarino che apre un sacco di nuove possibilità per Pokémon Pokopia.

Cosa decisamente interessante, questo update di agosto sarà gratuito, sebbene sia necessario aver fatto dei progressi all'interno della storia principale per poterlo sbloccare.

Nella medesima occasione è stato annunciato anche il Pass Espansione di Pokémon Pokopia, già disponibile per l'acquisto, che consentirà di accedere a tanti nuovi contenuti per il gioco a partire proprio dal Fondale Bolleblub in arrivo con l'update di agosto.

Con il Pass Espansione si potrà esplorare una nuova città, trovare nuovi personaggi e Pokémon e tanti altri oggetti da costruzione, oltre anche a nuove funzionalità e una nuova città ulteriore che verranno aggiunti in futuro.