Pokémon Pokopia ha ricevuto il grosso update 2.0 con esplorazione subacquea e prima espansione

L'elemento principale di questo aggiornamento 2.0.0 è dunque la mossa Sub , grazie alla quale Ditto può immergersi ed esplorare liberamente gli ambienti sottomarini.

Si tratta di un notevole incremento di contenuti per Pokémon Pokopia, che di fatto apre un nuovo mondo da esplorare e sfruttare in varie maniere grazie alla possibilità di immergersi nelle profondità marine, ampliando in questo modo la mappa di gioco utilizzabile e introducendo varie nuove meccaniche.

Come da programma, Nintendo ha pubblicato oggi il grosso aggiornamento 2.0.0 per Pokémon Pokopia , che introduce delle importanti novità nel mondo della simulazione di vita a tema Pokémon, come l' esplorazione subacquea e la prima espansione del Pass, "Fondale Bolleblub".

Un nuovo mondo sottomarino

Attraverso la mossa Sub, il protagonista sostanzialmente si mette una bolla in testa e può respirare sott'acqua, partendo per l'esplorazione di un mondo tutto nuovo e alla scoperta di città, ambienti e creature che si trovano sui fondali.

Per imparare la mossa Sub è necessario aver completato la richiesta "Aumenta il livello di vivibilità generale!" alla Costa Uggiolina ed è inoltre necessario aver imparato a saltare e a usare la mossa Surf.

Una volta effettuato il necessario, diventa possibile esplorare l'ambiente sottomarino e modificarlo, raccogliendo risorse e costruendo case sott'acqua, anche grazie a nuovi oggetti, progetti e ricette introdotti nel mondo di gioco.

Sono stati inoltre introdotte nuove emote, nuovi colori per i capelli, nuovi design da stampare e nuove funzioni per la gestione dell'inventario, oltre a una grande quantità di miglioramenti e correzioni posti all'interno della patch.

Potete trovare l'elenco completo delle novità della versione 2.0.0 nelle note ufficiali della patch a questo indirizzo, e si tratta davvero di tante novità.

Per l'occasione, è stata introdotta anche la prima parte del Pass Espansione con l'aggiunta del Fondale Bolleblub, che consente di creare l'omonima città sottomarina, che aggiunge una parte importante alla vita quotidiana di Pokémon Pokopia.

Nel frattempo, nei giorni scorsi abbiamo visto l'evento a tempo limitato con Feebas e Milotic a tema estivo e quello con Zorua protagonista.