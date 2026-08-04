Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy 14 insieme: Hamaguchi ha dovuto frenare l’entusiasmo del team

Final Fantasy 14 non è nuovo ai crossover con altri capitoli della serie, ma Evercold rappresenterà un caso particolare: sia la serie di raid da otto giocatori sia quella degli alliance raid da 24 giocatori saranno infatti dedicate a collaborazioni con altri universi. Se quest'ultima prenderà una direzione decisamente più insolita con un crossover legato a Evangelion, il raid a tema Final Fantasy VII Remake sarà quello legato alla serie di Square Enix. In passato Final Fantasy 14 aveva già ospitato eventi stagionali dedicati, tra gli altri, a Final Fantasy 15, mentre la serie di raid Omega di Stormblood era ricca di riferimenti ai precedenti capitoli della saga, giustificati all'interno della storia come simulazioni informatiche.

Per il progetto legato a Final Fantasy 7, tuttavia, l'entusiasmo iniziale degli sviluppatori ha rischiato di far crescere rapidamente le ambizioni del progetto. In un'intervista a GamesRadar+, Naoki Hamaguchi, director di Final Fantasy 7 Remake e coinvolto direttamente nel crossover, ha raccontato che il suo team stava elaborando moltissime idee.