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La prova gratuita di Final Fantasy 14 si espande e ora include Shadowbringers con centinaia di ore di contenuti

La Free Trial di Final Fantasy 14 si espande ancora: con l'arrivo di Shadowbringers offre centinaia di ore aggiuntive, nuovi job, nuove zone e un level cap più alto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/04/2026
Il Cavaliere della Luce di Final Fantasy 14, in versione Shadowbringers
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Square Enix ha aggiornato la prova gratuita di Final Fantasy 14, che ora comprende anche l'espansione Shadowbringers, oltre a tutti i contenuti già inclusi in precedenza. A questo punto, definirla "prova gratuita" è quasi riduttivo: si tratta di una porzione enorme del gioco, capace di intrattenere per centinaia di ore.

La nuova versione ampliata della Free Trial è disponibile da oggi con la pubblicazione della patch 7.5. L'arrivo di Shadowbringers permette di portare il personaggio fino al livello 80, accedere a una nuova campagna ambientata a Norvrandt, provare i job Dancer e Gunbreaker, creare personaggi Viera e Hrothgar, affrontare dungeon, raid e molto altro. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla recensione di Shadowbringers. Parliamo di decine e decine di ore aggiuntive, che si sommano a tutte quelle già offerte dal gioco base e dalle altre espansioni incluse nella trial.

Una prova gratuita più grande di un gioco completo

Per chi non lo sapesse, la Free Trial di Final Fantasy 14 dà accesso al gioco base e alle espansioni Heavensward, Stormblood e ora Shadowbringers, quest'ultima pubblicata nel 2019 e considerata una delle migliori.

È possibile creare e personalizzare liberamente il proprio personaggio, esplorare tutte le zone, affrontare dungeon, trial e raid della storia e cimentarsi sia nei job di combattimento sia in quelli di crafting e gathering, senza limiti di tempo e senza dover pagare l'abbonamento mensile. Tutti i progressi vengono mantenuti nel caso si decida di acquistare il gioco completo.

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Naturalmente, rispetto agli account standard restano alcune limitazioni: il limite di 300.000 gil, restrizioni su parte della chat, l'impossibilità di usare il Market Board, di unirsi alle Free Company e altre funzioni social avanzate. Per maggiori dettagli, potete consultare la pagina ufficiale della Free Trial di Final Fantasy 14, a questo indirizzo.

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