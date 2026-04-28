La prova gratuita di Final Fantasy 14 si espande e ora include Shadowbringers con centinaia di ore di contenuti

La nuova versione ampliata della Free Trial è disponibile da oggi con la pubblicazione della patch 7.5 . L'arrivo di Shadowbringers permette di portare il personaggio fino al livello 80, accedere a una nuova campagna ambientata a Norvrandt, provare i job Dancer e Gunbreaker, creare personaggi Viera e Hrothgar, affrontare dungeon, raid e molto altro. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla recensione di Shadowbringers . Parliamo di decine e decine di ore aggiuntive, che si sommano a tutte quelle già offerte dal gioco base e dalle altre espansioni incluse nella trial.

Square Enix ha aggiornato la prova gratuita di Final Fantasy 14 , che ora comprende anche l'espansione Shadowbringers , oltre a tutti i contenuti già inclusi in precedenza. A questo punto, definirla "prova gratuita" è quasi riduttivo: si tratta di una porzione enorme del gioco, capace di intrattenere per centinaia di ore .

Una prova gratuita più grande di un gioco completo

Per chi non lo sapesse, la Free Trial di Final Fantasy 14 dà accesso al gioco base e alle espansioni Heavensward, Stormblood e ora Shadowbringers, quest'ultima pubblicata nel 2019 e considerata una delle migliori.

È possibile creare e personalizzare liberamente il proprio personaggio, esplorare tutte le zone, affrontare dungeon, trial e raid della storia e cimentarsi sia nei job di combattimento sia in quelli di crafting e gathering, senza limiti di tempo e senza dover pagare l'abbonamento mensile. Tutti i progressi vengono mantenuti nel caso si decida di acquistare il gioco completo.

Naturalmente, rispetto agli account standard restano alcune limitazioni: il limite di 300.000 gil, restrizioni su parte della chat, l'impossibilità di usare il Market Board, di unirsi alle Free Company e altre funzioni social avanzate. Per maggiori dettagli, potete consultare la pagina ufficiale della Free Trial di Final Fantasy 14, a questo indirizzo.