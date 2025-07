Il supporto a Final Fantasy 14 su Windows 10 terminerà a ottobre, annuncia Square Enix

Con la conclusione del supporto ufficiale da parte di Microsoft a Windows 10, anche Square Enix ha annunciato la fine del supporto per Final Fantasy 14 su tale sistema operativo, che dunque terminerà il 14 ottobre 2025, in linea con la risoluzione della casa di Redmond.

Questo, spiega Square Enix, non significa che il gioco cesserà di funzionare su Windows 10 dopo tale data: "sarete probabilmente in grado di giocare" anche dopo la conclusione del supporto ufficiale, ha riferito l'editore giapponese, tuttavia non verranno più forniti aggiornamenti tecnici specifici su Windows 10. In sostanza, sarà possibile continuare a giocare dopo tale data ma probabilmente senza più supporto ufficiale per quanto riguarda le questioni legate al sistema operativo.

Come eccezione è possibile che vengano date informazioni e supporto per problemi specifici, ma la cosa verrà valutata caso per caso, specifica Square Enix, sempre per quanto riguarda esclusivamente il rapporto tra gioco e sistema operativo.