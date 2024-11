Final Fantasy 14 Mobile è stato annunciato per iOS e Android: vediamo il trailer e i primi dettagli

Questa versione del gioco includerà tutta la storia principale di Final Fantasy 14 e manterrà i vari sistemi sociali e di gameplay, come i Job, la pesca, il Triple Triad, le corse dei chocobo, il clima variabile e il ciclo notte e giorno e non solo.

Il trailer e l'annuncio di Final Fantasy 14 Mobile

"Sono passati 11 anni dal lancio di FF14 2.0: A Realm Reborn, e questo nuovo gioco per dispositivi mobili sarà una sorella di FF14, con l'obiettivo di ricreare la grandezza della storia e delle meccaniche di combattimento dell'originale sui dispositivi mobili", ha dichiarato il direttore e produttore di Final Fantasy 14, Naoki Yoshida. "Anche le caratteristiche non legate al combattimento, come Disciples of the Land e Hand, saranno implementate fedelmente e non vediamo l'ora di crescere insieme all'appassionata comunità di FF14".

Final Fantasy 14 Mobile sarà pubblicato prima in Cina, iniziando con demo e playtest multipli, seguiti poco dopo da un lancio globale. Al momento, tuttavia, non sono state annunciate date di uscita specifiche.

Ricordiamo che Final Fantasy 14 è attualmente disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X/S e PC. Secondo Yoshida, Square Enix sta anche "lavorando", "discutendo" e "facendo progressi" riguardo a un Final Fantasy 14 per le "console Nintendo": un riferimento a Nintendo Switch 2?