Il CEO di Take-Two parla della retrocompatibilità di Nintendo Switch 2 e se sia un bene o un male

Nintendo Switch 2 (nome non ufficiale) non è ancora stata svelata, ma i giocatori si aspettano che sarà in arrivo il prossimo anno. Probabilmente i grandi editori hanno già informazioni riguardo a questa piattaforma, visto che dovranno supportarla sin dal lancio con nuove pubblicazioni. Tra questi probabilmente è incluso l'editore Take-Two, ovvero la compagnia madre di compagnie come Rockstar Games (GTA, Red Dead Redemption) e Gearbox Studios (Borderlands).

Intervistato da GamesIndustry, quando gli è stato chiesto delle sue aspettative per Switch 2, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, ha dato una risposta breve, ma che indica una grande fiducia nella prossima console di Nintendo, qualunque essa sia. "Non escludo mai Nintendo", ha dichiarato.