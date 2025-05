Giochi da serie note di Take-Two sono previsti entro un anno: qualche ritorno storico da Rockstar Games?

Durante la recente conferenza finanziaria della compagnia, che ha mostrato risultati finanziari secondo le stime, in attesa di GTA 6 e degli sconvolgimenti che questo potrebbe portare sul mercato videoludico, Zelnick ha riferito in particolare che ci sono "nuove versioni di titoli usciti in precedenza" previsti arrivare nel prossimo periodo.

Partono le voci sui possibili ritorni

Proprio sui giochi di Rockstar Games si concentrano le voci di corridoio, considerando che almeno alcuni di questi quattro misteriosi giochi potrebbero appartenere al catalogo storico del team responsabile di GTA, considerando anche le voci di corridoio precedenti.

Anche GTA 4 è candidato a essere uno dei ritorni da parte di Take-Two

Nei giorni scorsi è comparso il rumor sul fatto che Red Dead Redemption 2 possa essere in arrivo su Nintendo Switch 2 e anche su PS5 e Xbox Series X|S con un aggiornamento specifico per le piattaforme di attuale generazione, e questo potrebbe essere uno dei titoli misteriosi.

Altri pensano a ritorni più fantasiosi come Bully, titolo che periodicamente ricompare nelle voci di corridoio salvo di fatto rimanere sempre al di fuori dei programmi di Rockstar, almeno finora. Un'altra voce di corridoio parla inoltre di una possibile riedizione di GTA 4, che potrebbe effettivamente essere in programma, considerando come tutti gli altri capitoli siano stati ripubblicati in qualche modo.

Tuttavia, se si parla in generale di Take-Two, le prospettive si allargano notevolmente oltre il catalogo di Rockstar Games, dunque le possibilità potrebbero essere numerose e diverse.