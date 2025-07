Dopo 13 anni, il Rockstar Games Social Club è stato chiuso. Sì, non è più attivo, come segnalato dall'insider di Rockstar Games, Videotechuk. L'URL del sito web reindirizza ora alla pagina principale di Rockstar. Si tratta di un passo atteso, visto lo scarso utilizzo e i molti problemi, mai risolti.

Un servizio obsoleto

Il Rockstar Games Social Club fungeva da hub centrale per i titoli di Rockstar Games, permettendo ai membri di connettersi, monitorare i propri progressi e accedere a contenuti esclusivi.

Ci sarà una nuova piattaforma per GTA 6?

"Al momento, la visualizzazione di profili, bacheche, foto e video degli utenti non è più disponibile, ma . potrebbe far parte di nuovi piani per introdurre una nuova piattaforma," ha spiegato Videotechuk, pensando probabilmente all'arrivo di GTA 6.

Alcune delle funzionalità del Rockstar Games Social Club includevano la possibilità di unirsi e creare Crew in Grand Theft Auto, creare e condividere contenuti personalizzati come gare e missioni di GTA, e accedere al mercato azionario di GTA Online.

Sebbene fosse un servizio innovativo al momento del lancio, non è invecchiato bene e gli utenti hanno segnalato gravi problemi durante l'utilizzo. "Il Social Club era incredibilmente obsoleto, con un numero crescente di casi di dirottamento delle crew e di account che potevano essere presi di mira con grande facilità," ha continuato Videotechuk. "Molto probabilmente stanno finalmente lavorando a una nuova piattaforma pensata per GTA VI."