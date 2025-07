Sagat di Street Fighter 6 è stato presentato con un nuovo trailer

Tutti i dettagli

Il comunicato ufficiale spiega che "Il set di mosse di Sagat si ispira alla Muay Thai, un'arte marziale originaria della Thailandia, fatta di montanti, ginocchiate e un tocco in più... le palle di fuoco! Sotto il dominio di Sagat, verrà rilasciato anche un nuovo stage chiamato "Proud Spire", caratterizzato da un tempio rilassante e da una pacifica statua di Buddha sullo sfondo."

"L'abbigliamento di Sagat include due costumi: il Costume 1 è un look aggiornato con un tema più scuro ispirato alla Muay Thai, mentre il Costume 2 è un omaggio alla sua apparizione in Street Fighter II, dove indossa pantaloncini da Muay Thai, oltre a fasce per mani e piedi, comuni per molti praticanti di Muay Thai. Il Costume 2 può essere ottenuto nel World Tour portando al massimo il legame con Sagat o può acquistato usando i Fighter Coins."

Sagat si ottiene con lo Year 3 Ultimate Pass e lo Year 3 Character Pass. Come mostrato nell'ultimo trailer, il set di mosse Muay Thai di Sagat si concentra su colpi devastanti e potenti, grazie alla sua imponente stazza che gli conferisce anche calci solidi con una notevole portata fisica. Le sue tecniche sono:



High Tiger Shot - Lancia un'esplosione di ki in avanti per colpire gli avversari in piedi, con l'esplosione lanciata a velocità diverse a seconda del pulsante premuto.

- Lancia un'esplosione di ki in avanti per colpire gli avversari in piedi, con l'esplosione lanciata a velocità diverse a seconda del pulsante premuto. Low Tiger Shot - Lancia un'esplosione di ki in avanti che può colpire gli avversari accovacciati. Usa entrambe le palle di fuoco per tenere gli avversari sulle spine!

- Lancia un'esplosione di ki in avanti che può colpire gli avversari accovacciati. Usa entrambe le palle di fuoco per tenere gli avversari sulle spine! Tiger Uppercut - Un potente attacco anti-aereo la cui versione potente può essere tenuta premuta per scaraventare via gli avversari.

- Un potente attacco anti-aereo la cui versione potente può essere tenuta premuta per scaraventare via gli avversari. Tiger Knee Crush - Balza in avanti e cogli di sorpresa gli avversari con una potente ginocchiata.

- Balza in avanti e cogli di sorpresa gli avversari con una potente ginocchiata. Tiger Nexus - Una nuovissima mossa speciale in cui Sagat colpisce con il ginocchio e può poi proseguire con tre calci diversi: Mighty Tiger, Greedy Tiger o Nova Tiger.

- Una nuovissima mossa speciale in cui Sagat colpisce con il ginocchio e può poi proseguire con tre calci diversi: Mighty Tiger, Greedy Tiger o Nova Tiger. Tiger Cannon - La Super Art di Livello 1 di Sagat, con cui spara un potente Tiger Shot.

- La Super Art di Livello 1 di Sagat, con cui spara un potente Tiger Shot. Savage Tiger - La Super Art di Livello 2 di Sagat, dove dopo che Sagat è balzato in avanti, questa Super Art può essere seguita da quattro mosse. Savage Tiger Raid - L'opzione con il danno più alto di tutte. Savage Tiger Zenith - Lancia l'avversario in aria e può essere seguito da altri attacchi. Savage Tiger Pendulum - Permette a Sagat di scambiare la sua posizione con quella dell'avversario. Savage Tiger Stomp - Lascia Sagat vicino al nemico, consentendo un migliore "oki" (pressione sull'avversario a terra).

- La Super Art di Livello 2 di Sagat, dove dopo che Sagat è balzato in avanti, questa Super Art può essere seguita da quattro mosse. Tiger Vanquisher - La Super Art di Livello 3 di Sagat scatena tutta la sua potenza in una serie di calci devastanti e un montante bestiale.

Abiti estivi per i lottatori - Insieme a Sagat, arriveranno i costumi da bagno (Outfit 4) per sette personaggi, tra cui Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Jamie, Kimberly e A.K.I.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Street Fighter 6 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e PC (Steam).