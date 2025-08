Street Fighter 6 dà il benvenuto a Sagat e presenta il nuovo aggiornamento con un trailer

Sagat, l'imponente Imperatore del Muay Thai, è un veterano della saga e torna con un mix letale di potenza e controllo. Il suo stile di combattimento, basato sulla Muay Thai, è adattato alla sua stazza imponente: domina il campo con colpi potenti e sfrutta la sua lunga portata per tenere gli avversari a distanza. Alterna attacchi fisici devastanti a proiettili energetici come il Tiger Shot, che può variare in altezza e velocità. Le sue ginocchiate e montanti sono micidiali, e le nuove Super Art lo rendono ancora più pericoloso.

Le altre novità

L'aggiornamento include anche lo stage Proud Spire, una storia con protagonista Sagat per l'Arcade, una guida al personaggio, sfide e la lista dei comandi del nuovo lottatore e altri contenuti a tema, come avatar e titoli.

La modalità World Tour ha ricevuto nuove missioni e la possibilità di esplorare Proud Spire e fare la conoscenza di Sagat, che diventerà disponibile come maestro dopo aver completato il Capitolo 12-1, e il nuovo minigioco "Mae Mai Mud Muay".

Sono stati aggiunti anche i nuovi Outifit 4 a tema estivo con costumi da mare per Luke, Jamie, Manon, Kimberly, Cammy, Chun-Li e A.K.I., oltre a una serie di modifiche al bilanciamento relative a parte dei lottatori di Street Fighter 6, che potrete leggere al completo sul sito ufficiale del gioco, a questo indirizzo.

Le novità per Street Fighter 6 non si fermano qui: giusto pochi giorni fa è stata annunciata C. Viper come nuovo personaggio DLC, che sarà disponibile in autunno.