Pre-ordina Borderlands 4 al prezzo minimo garantito su Amazon: assicurati al day one la versione PS5

Oggi, su Amazon, è possibile effettuare il pre-order di uno dei titoli di questa seconda metà di 2025 e dell'intero anno videoludico. Si tratta di Borderlands 4, il cui pre-order della versione per PlayStation 5 è fissato ad 81€, si tratta del prezzo minimo garantito sulla piattaforma. Puoi pre-ordinare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Pre-ordinando Borderlands 4 sarà possibile ricevere: il Pacchetto Gloria Dorata, che include una skin per il Cacciatore della Cripta, una skin per arma e una skin per drone ECHO-4! Borderlands 4 è il nuovo capitolo di una saga storica e che ha raccolto, nel corso del tempo, un numero difficilmente quantificabile di fan e appassionati.