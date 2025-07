Borderlands 4 racconta la storia di Rafa "Yolt" in un nuovo trailer

Il nuovo trailer di Borderlands 4 racconta la storia di Rafa "Yolt", uno dei nuovi Cacciatori della Cripta, che come sappiamo ha servito per anni come soldato fra le truppe della megacorporazione Tediore.

Un giorno, però, il personaggio si è trovato a dover affrontare una situazione decisamente complessa, e di fronte a un progetto mostruoso, quello degli esoscheletri Deadframe, ha compiuto una scelta che lo ha "liberato".

Naturalmente l'umorismo tipico di Borderlands non manca neppure a un racconto così drammatico, ed è infatti buffo vedere Rafa che prova a spiegare ai suoi nuovi compagni cosa sia effettivamente accaduto, senza però riuscirci.

Naturalmente la squadra avrà parecchio tempo per conoscersi, che si tratti di retroscena o di nuove avventure: la campagna di Borderlands 4 punta a coinvolgerci per diverse ore con un'esperienza mai così frenetica e spettacolare.