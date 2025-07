Le persone senza occhiali IA saranno svantaggiate in futuro, secondo Zuckerberg

Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha parlato degli occhiali basati sull'intelligenza artificiale, nonché del loro utilizzo in futuro. Le informazioni arrivano da Tech Crunch e, secondo quanto riportato dalla testata, Zuckerberg avrebbe detto agli investitori che le persone prive di occhiali IA saranno svantaggiate in futuro. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Meta e gli occhiali del futuro Durante la conferenza stampa, Mark Zuckerberg ha parlato degli occhiali basati sull'IA e della loro importanza nelle attività quotidiane. "Continuo a pensare che gli occhiali saranno fondamentalmente il fattore di forma ideale per l'IA, perché si può permettere a un'IA di vedere ciò che si vede durante il giorno, di sentire ciò che si sente e di parlare con l'utente", ha detto. Secondo lui, quindi, questi nuovi dispositivi giocheranno un ruolo cruciale in futuro, al punto da impattare sulla quotidianità delle persone. Occhiali Ray-Ban Meta Basti pensare ai futuri occhiali dotati di display, come AR Orion, ma anche agli altri accessori in sviluppo che potrebbero cambiare radicalmente la routine di tutti i giorni. Apple, infatti, potrebbe lavorare a un anello intelligente, sebbene per ora siano pure indiscrezioni da confermare, mentre Samsung vorrebbe produrre anche orecchini e collane intelligenti, in futuro. Meta starebbe lavorando a un nuovo smartwatch con fotocamera: possibile annuncio a breve? "Penso che in futuro, se non si dispone di occhiali dotati di IA o di un modo per interagire con l'IA, probabilmente si avrà uno svantaggio piuttosto significativo rispetto alle altre persone", ha aggiunto.