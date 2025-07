Gli smartwatch sono troppo scomodi? Apple potrebbe davvero lanciare un anello intelligente

Il settore degli indossabili è ancora una nota dolente per Apple, che starebbe lavorando a una nuova strategia. Negli scorsi giorni vi abbiamo già parlato della possibile roadmap fino al 2028, secondo la quale dovrebbero arrivare ben sette nuovi dispositivi, tra visori e occhiali smart. A cambiare sarà anche la lineup autunnale dedicata agli smartphone, con priorità ai dispositivi ultra premium. Tuttavia, l'azienda di Cupertino vuole puntare anche al settore degli indossabili e l'arrivo di un anello intelligente potrebbe concretizzarsi. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Apple Ring, un dispositivo pensato per la realtà aumentata

Secondo quanto riportato dall'analista Mark Gurman, Apple dovrebbe lanciare un anello intelligente in grado di rivoluzionare il settore, in particolare quello legato alla realtà aumentata (XR). I consumatori credono che gli smartwatch siano troppo invasivi o scomodi, sostiene Gurman, che sia per le dimensioni o per il cinturino.

Questo tipo di riflessione ha senso per i clienti che utilizzano gli smartwatch di notte o per chi voglia semplicemente monitorare la salute senza dover ricorrere a prodotti troppo grandi. Proprio per questo motivo un anello potrebbe essere la scelta perfetta, essendo leggero, piccolo e più comodo.

Apple potrebbe lanciare un anello intelligente (immagine puramente indicativa)

Tra i punti salienti di questo nuovo prodotto, però, troviamo la possibilità di abbinare l'anello ai futuri occhiali AR o a Vision Pro. In questo caso si potrebbero tracciare i movimenti delle mani con molta più libertà, considerando che Vision Pro non è dotato di controller fisici, quindi sarebbe una grande novità. In questo caso Apple ha dovuto collaborare con Sony per usufruire della compatibilità con i controller PSVR2.