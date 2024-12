Apple e Sony insieme per il supporto ai controller PSVR2 su Vision Pro

Secondo un recente report di Mark Gurman nel suo Power On di Bloomberg, Apple e Sony starebbero lavorando da mesi per integrare il supporto dei controller PSVR2 sul Vision Pro . Sebbene l'annuncio ufficiale fosse previsto settimane fa, sembra che il progetto sia stato rimandato. Nell'ambito di questa collaborazione, Apple potrebbe persino iniziare a vendere i controller PSVR2 nei propri Apple Store , ampliando l'ecosistema di accessori per il visore.

Un passo verso il gaming su Vision Pro

La collaborazione non si limita solo al gaming. Apple starebbe incoraggiando gli sviluppatori terzi a sfruttare le potenzialità dei controller Sony per offrire maggiore precisione anche in applicazioni creative come Final Cut Pro e Adobe Photoshop. Attualmente, il Vision Pro supporta controller Bluetooth standard, utili per navigare su visionOS o giocare a titoli compatibili con iPad e iPhone, ma l'aggiunta dei controller PSVR2 potrebbe rappresentare un significativo salto di qualità per l'interazione e l'esperienza utente.

Il PS VR2.

Per gli appassionati di gaming, il Vision Pro non ha ancora mostrato il suo pieno potenziale, offrendo pochi titoli nativi come Thrasher, un gioco in cui si controlla una creatura psichedelica attraverso movimenti delle mani. L'introduzione dei controller PSVR2 potrebbe attrarre sviluppatori di giochi VR di alto livello, rendendo la piattaforma più appetibile per i gamer.