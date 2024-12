Il cosplay di Rhaenyra Targaryen da House of the Dragon firmato Kalinka Fox è regale

Kalinka Fox ha realizzato un cosplay di Rhaenyra Targaryen da House of the Dragon, la Regina Nera della serie televisiva basata sull'universo narrativo creato da George R.R. Martin e ambientata diversi anni prima rispetto agli eventi de Il Trono di Spade.

Uno dei personaggi più interessanti dello show prodotto da HBO, Rhaenyra è la figlia di Re Viserys I Targaryen e Aemma Arryn, è l'unica discendente sopravvissuta a questa unione ed è destinata a diventare regina.

L'interpretazione di Kalinka è piuttosto fedele in termini di costume (realizzato per l'occasione da Le_Atlass) e accessori, e mette ancora una volta in mostra la bravura della modella russa con il makeup, che è davvero straordinario.