Il cosplay di Maria da Silent Hill 2 firmato Kalinka Fox è tutt'altro che un incubo

Kalinka Fox ha realizzato un cosplay di Maria da Silent Hill 2 per celebrare il lancio del remake realizzato da Bloober Team, andando a interpretare il personaggio più enigmatico del classico survival horror firmato Konami.

Quando infatti James Sunderland si reca a Silent Hill, dopo aver ricevuto una lettera dalla defunta moglie, trova Maria che si rivela essere una donna identica alla sua Mary, eppure in qualche modo diversa. Ugualmente affascinante, come dimostrano le foto.

In realtà l'abito che Kalinka ha utilizzato per il suo cosplay si rifà a quello della Maria dell'originale Silent Hill 2 e non al rifacimento appena pubblicato, che da questo punto di vista ha operato alcuni cambiamenti che puntano ad addolcire alcuni aspetti dell'esperienza.