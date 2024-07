Il cosplay di Nami da One Piece firmato Kalinka Fox indossa uno splendido kimono

Kalinka Fox ha realizzato un cosplay di Nami da One Piece in kimono , dando vita a una composizione particolarmente colorata ed estiva che rende senz'altro giustizia all'affascinante personaggio creato da Keiichiro Oda.

Un successo clamoroso

Le riprese della seconda stagione della serie di One Piece sono iniziate e in molti aspettano di poter rivedere in azione Nami e gli altri componenti della ciurma di Monkey D. Rufy nella versione live action, mentre il manga di Oda non accenna a fermarsi.

Inevitabilmente, anche gli appassionati di cosplay hanno continuato a supportare la serie con le loro creazioni, e Nami è senza dubbio fra i soggetti preferiti, come dimostrano i lavori realizzati da Yumeyua, athena_cos.play, elia.fery ed erin.