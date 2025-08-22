Hermione Granger nel cosplay di granger_air è perfetta nella versione Ballo del Ceppo insieme a Krum

Hermione Granger è uno dei personaggi preferiti degli appassionati di cosplay e la ragazza viene spesso ricreata,ma perlopiù con i suoi abiti scolastici. Alle volte, però, c'è chi opta per versioni un po' più particolari come ha fatto grange_air con il proprio cosplay di Hermione in versione Ballo del Ceppo.
Il Ballo del Ceppo è una festa che si tiene a Hogwarts in Harry Potter e il Calice di Fuoco, quando Harry si ritrova a partecipare al Torneo Tremaghi contro la propria volontà. Insieme a lui ci sono Viktor Krum, Cedric Diggory, Fleur Delacour.
La foto del cosplay di Hermione
In questo cosplay Hermione Granger è nel suo abito rosa per il Ballo del Ceppo, nella quarta opera delle serie. Insieme a lei c'è Viktor Krum, il giocatore di Quidditch e potente mago che ha partecipato al Torneo Tremaghi. Anche lui è elegante, con il suo bastone.
