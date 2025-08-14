Hermione nel cosplay di stasyan__boss si gode la natura nel parco di Hogwarts

Harry Potter è molto amato e il mondo del cosplay continua a ricreare tanti personaggi della serie, prima di tutti Hermione Granger. La ragazza, ad esempio, è ora stata ricreata da stasyan__boss: la cosplayer ha condiviso su Instagram il proprio cosplay di Hermione.
Ricordiamo che Hermione Granger è una nata Babbana, ovvero proviene da una famiglia senza poteri magici. Le sue capacità sono in realtà notevoli ma la sua grande forza è la dedizione allo studio, il coraggio e la capacità di saper sempre cosa fare nei momenti più difficili per aiutare i propri amici.
La foto del cosplay di Hermione
stasyan__boss ci propone uno scatto fotografico di Hermione nel mezzo della natura: possiamo immaginarla mentre, in una giornata autunnale soleggiata la ragazza si gode il parco di Hogwarts e ammira la bellezza delle molte piante lì presenti, senza ovviamente inoltrarsi nella Foresta Proibita. In questo caso la cosplayer ha optato per un semplice costume da studentessa, con il maglioncino con ricami di Griffondoro, una camicia e la cravatta rossa e dorata.
