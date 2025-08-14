Hermione nel cosplay di stasyan__boss si gode la natura nel parco di Hogwarts

Harry Potter è molto amato e il mondo del cosplay continua a ricreare tanti personaggi della serie, prima di tutti Hermione Granger. La ragazza, ad esempio, è ora stata ricreata da stasyan__boss: la cosplayer ha condiviso su Instagram il proprio cosplay di Hermione.

Ricordiamo che Hermione Granger è una nata Babbana, ovvero proviene da una famiglia senza poteri magici. Le sue capacità sono in realtà notevoli ma la sua grande forza è la dedizione allo studio, il coraggio e la capacità di saper sempre cosa fare nei momenti più difficili per aiutare i propri amici.