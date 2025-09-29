Il cosplay di Fern da Frieren – Oltre la fine del viaggio di haruofarendelle è semplicemente perfetto

Dopo il grandissimo successo riscosso tra gli appassionati, una seconda stagione dell'anime di Frieren - Oltre la fine del viaggio è già stata confermata e ora non resta che attendere fino al 16 gennaio per la messa in onda dei prossimi episodi. Per ingannare l'attesa vi proponiamo uno splendido cosplay di Fern firmato da haruofarendelle.

Fern è uno dei personaggi principali della storia. Giovane maga umana dal talento straordinario, viene adottata da Heiter, uno dei compagni dell'Eroe, e in seguito diventa allieva della leggendaria maga Frieren, che accompagna nel suo lungo viaggio. A causa del carattere distaccato e della pigrizia della sua maestra, Fern è costretta a maturare rapidamente, sviluppando una forte disciplina e un profondo senso del dovere, pur mostrando un lato immaturo e capriccioso in varie occasioni.