Un cosplay di Caitlyn e Jayce da Arcane firmato kristy_rein_ e darky_cosplay

kristy_rein_ e darky_cosplay hanno realizzato i due cosplay con la solita bravura e un'attenzione maniacale ai dettagli, dando vita a un lavoro di eccellente fattura che possiamo ammirare in queste foto.

Caitlyn Kiramman la conosciamo bene: cresciuta cresciuta in un ambiente di agio e privilegi, la ragazza ha dimostrato fin da giovane una forte passione per la giustizia e un grande desiderio di proteggere i più deboli, scegliendo così di diventare un Enforcer per difendere Piltover.

Caitlyn e Jayce rivivono nel cosplay realizzato da kristy_rein_ e darky_cosplay , che con questa interpretazione di coppia hanno voluto rendere omaggio alla strepitosa serie animata Arcane .

Una serie fantastica

Arcane è stato un grande successo di critica ma non ha prodotto grandi incassi per Riot, eppure non è questo il motivo per cui la serie animata non avrà una nuova stagione: gli autori hanno spiegato che la storia si è conclusa e non avrebbe dunque senso allungarla.

