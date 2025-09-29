0

Un cosplay di Caitlyn e Jayce da Arcane firmato kristy_rein_ e darky_cosplay

La coppia formata da kristy_rein_ e darky_cosplay ha realizzato un clamoroso cosplay di Caitlyn e Jayce dalla serie animata Arcane: ecco le foto.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/09/2025
Caitlyn e Jayce in Arcane

Caitlyn e Jayce rivivono nel cosplay realizzato da kristy_rein_ e darky_cosplay, che con questa interpretazione di coppia hanno voluto rendere omaggio alla strepitosa serie animata Arcane.

Caitlyn Kiramman la conosciamo bene: cresciuta cresciuta in un ambiente di agio e privilegi, la ragazza ha dimostrato fin da giovane una forte passione per la giustizia e un grande desiderio di proteggere i più deboli, scegliendo così di diventare un Enforcer per difendere Piltover.

Jayce Talis è invece un inventore brillante, mosso dal desiderio di portare progresso alla città anche grazie all'impiego dell'energia magica conosciuta come Hextech: un elemento che potrebbe cambiare la vita delle persone comuni. Anche lui diventa un Enforcer.

Arcane vince ben sette premi agli Annie Awards 2025 Arcane vince ben sette premi agli Annie Awards 2025

kristy_rein_ e darky_cosplay hanno realizzato i due cosplay con la solita bravura e un'attenzione maniacale ai dettagli, dando vita a un lavoro di eccellente fattura che possiamo ammirare in queste foto.

Una serie fantastica

Arcane è stato un grande successo di critica ma non ha prodotto grandi incassi per Riot, eppure non è questo il motivo per cui la serie animata non avrà una nuova stagione: gli autori hanno spiegato che la storia si è conclusa e non avrebbe dunque senso allungarla.

Ad ogni modo, è evidente che lo show ha lasciato un segno profondo anche nella community dei cosplayer, come dimostrano ad esempio le interpretazioni di Caitlyn da Kalinka Fox, Vi da Alyson Tabbitha e Jinx da Lizzle Lestrange.

#Cosplay
