Il cosplay di Jinx da Arcane firmato Lizzle Lestrange è diverso dal solito

Sebbene dunque non si tratti di un cosplay vero e proprio , quanto piuttosto di un omaggio che la modella russa ha voluto fare alla straordinaria produzione targata Netflix e NCSOFT, il risultato finale è molto interessante.

Il cosplay di Jinx da Arcane realizzato da Lizzie Lestrange celebra il lancio della seconda e ultima stagione della serie animata su Netflix, ma lo fa proponendo un design diverso dal solito per il personaggio.

Il finale che tutti desideravano?

Se avete letto la nostra recensione della Stagione 2 di Arcane, saprete che abbiamo apprezzato tantissimo la serie ed è bello sapere che non si tratta dell'ultimo progetto legato alla proprietà intellettuale di League of Legends: ce ne saranno altri.

E, a proposito di apprezzamento, non c'è dubbio che i lavori di Lizzie Lestrange siano migliorati in maniera sostanziale nel corso del tempo, mettendo in evidenza il grande talento di questa cosplayer.

Qualche esempio? Date un'occhiata alle sue interpretazioni di Harley Quinn, Yennefer da The Witcher, Ahri da League of Legends e Karlach da Baldur's Gate 3.