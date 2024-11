New Arc Line è un gioco di ruolo steam diesel punk che guarda a Baldur's Gate 3

Uno dei piaceri più sottili di questo lavoro è quello di trovarsi di fronte a qualcosa di inatteso. Non capita spesso, in verità, perché l'esperienza permette di anticipare molto di quello che ci troveremo a vivere sullo schermo. Di solito non accade con i tripla A, che sono prevedibilissimi nel loro seguire formule poco coraggiose e ben rodate, infilate in mondi inflazionati. Con le produzioni più piccole capita più spesso (non sempre) di essere sorpresi da sperimentazioni e mondi nuovi, magari non rifiniti alla perfezione, ma affascinanti nel loro provare a raccontare qualcosa di diverso dal solito. È il caso di New Arc Line, che abbiamo provato con zero aspettative per poi trovarci a bocca aperta davanti a un mondo steam diesel punk vibrante, pieno di dettagli interessanti e dalla mitologia articolata, per quanto un po' rozzo in alcuni aspetti. Considerando che è ancora in accesso anticipato e che non parliamo di un team formato da migliaia di persone, si tratta di imperfezioni che si possono perdonare. Ma andiamo con ordine.

Primi passi: creazione del personaggio Descrivere il gioco di Dreamate è semplicissimo, in realtà, visto che segue in modo pedissequo il modello Baldur's Gate. Quindi ci troviamo di fronte a un gioco di ruolo in terza persona 3D in cui si guida un party e si interagisce con l'ambiente e gli altri personaggi tramite il classico puntatore. Pensate a Baldur's Gate 3, per fare un esempio noto, o a Warhammer 40.000: Rogue Trader, per farne un altro abbastanza recente, e capirete facilmente a cosa ci riferiamo. Come sempre, a fare la differenza per i titoli di questo genere è soprattutto la qualità della narrazione, della costruzione del mondo di gioco e delle interazioni, più che l'originalità del sistema di gioco. Il primo passo è quello di creare un personaggio. Decidiamo di generare una donna umana atletica e intimidente, una di quelle che prima ti infila la testa in un secchio e poi ti saluta, per così dire. È anche versata nella Steamtech e scaltra nei furti. Non è proprio una ladra patentata, ma è una che sa cavarsela. C'erano anche altre specie tra le quali scegliere: nani, elfi e giganti, ma abbiamo optato per quella che ci sembrava più indicata per il tipo di personaggio che volevamo guidare. Avviata la partita ci siamo ritrovati in mezzo a un disastro aereo. Abbiamo preso il controllo del nostro personaggio tra i rottami del velivolo sul quale ci trovavamo. Non sappiamo ancora cosa sia successo, ma poco importa, viste le circostanze. New Arc è una città costruita in modo eccezionale Ci sarà tempo per capire quali sono i rapporti di potere nel mondo di New Arc Line e scegliere da che parte stare. Ora siamo in guai seri. Intorno a noi ci sono morti e feriti: c'è chi chiede aiuto, chi sta per lasciare questo mondo e chi è uscito completamente di senno. Noi siamo mezzi nudi e dobbiamo ritrovare la nostra roba, dopo esserci ripresi dal colpo subito.

Un mondo di scelte da compiere Parlando con gli altri personaggi e interagendo con gli oggetti attivi dello scenario, apprendiamo un po' della mitologia del gioco e, naturalmente, iniziamo a usare le meccaniche base. Notiamo anche le prime interazioni legate alle nostre abilità, che ci permettono di tentare delle azioni speciali in talune circostanze. Ad esempio possiamo provare a sfruttare la nostra forza / resistenza per spingere un veicolo giù da un burrone, oppure possiamo tentare di curare un ferito grave, facendogli una fasciatura di fortuna. New Arc Line mescola tecnologia e magia Ogni abilità usata porta a una specie di tiro di dadi, in cui le probabilità, mostrate chiaramente dall'interfaccia, sono diverse a seconda dei nostri valori. Interessante il fatto che in questa prima fase non ci fossero combattimenti. Si attraversano dei portali di teletrasporto a breve raggio, si parla con i superstiti, si perlustra lo scenario alla ricerca della nostra roba sbalzata via dal disastro, ma niente sparatorie o scazzottate. In fondo è un po' un anticipo di quello che è il gameplay nel suo complesso: tanta esplorazione, tanti personaggi con cui parlare, anche di cose mondane, con un focus minore sugli scontri. Non che manchino, sia chiaro, ma c'è comunque un certo equilibrio tra i vari aspetti del gioco, in particolare quando ci si trova in città, con molte missioni che possono essere risolte parlando. Per fare un esempio, ce n'è una in cui dobbiamo modificare Romeo e Giulietta per renderla un'opera di propaganda, che si porta avanti scegliendo le battute da sostituire. New Arc Line è pieno di luoghi ben costruiti Comunque sia, arrivati alla fine della prima parte, ci ritroviamo in una specie di tribunale onirico in cui veniamo accusati di essere i responsabili di quanto accaduto, senza che ci vengano date troppe spiegazioni. Qui apprendiamo un po' di più su quanto sta accadendo: il mondo in cui ci troviamo è combattuto tra magia e tecnologia. La nostra famiglia è stata colpita da una malattia che la sta uccidendo, di cui non conosciamo ancora la natura. Abbiamo quindi viaggiato fino alla città di New Arc alla ricerca di una cura. Finita la sequenza del processo inizia l'avventura vera e propria. Un flashback ci riporta al nostro arrivo in città, un luogo meraviglioso e pieno di vita, almeno in apparenza. Al momento dello sbarco tutto ci appare splendido, ma naturalmente ancora non sappiamo cosa si muove sotto la superficie: criminalità, fazioni in lotta per il potere, macchinazioni e quant'altro. Magia e tecnologia si scontrano Qui New Arc Line si mostra per ciò che vuole essere, permettendoci di scegliere come condurre la nostra impresa. Incontreremo così diversi personaggi da aggiungere al party, ognuno con le sue storie, faremo delle scelte che ci caratterizzeranno come figure eroiche o malvagie e dovremo decidere per chi parteggiare, finendo coinvolti in eventi più grandi di noi che non vi stiamo a raccontare per non rovinarvi la sorpresa. In alcuni momenti la scrittura ci è sembrata un po' troppo netta nello stabilire ciò che è bene e ciò che è male, ma bisogna vedere l'evoluzione della storia per capire davvero certi aspetti.

Il sistema di combattimento Come detto, combattere non è il centro dell'esperienza proposta da New Arc Line, ma ovviamente è qualcosa che si fa spesso. Il sistema in sé è abbastanza semplice, soprattutto se si è giocato a qualche altro titolo dello stesso genere. È basato sui turni, con ogni personaggio che può spendere i suoi punti azione per muoversi, attaccare o usare qualche abilità. Ciascuno dispone di valori di attacco e difesa legati alle caratteristiche e all'equipaggiamento e può contare su armi o abilità speciali, magiche o no che siano, legate al proprio percorso. In New Arc Line si combatte, ma non è il fulcro dell'esperienza Ne risultano dei personaggi molto vari per capacità e aspetto, con vestiti e armamenti molto diversi tra classe e classe. In realtà i primi combattimenti sono abbastanza lineari, com'è naturale che sia, ma presto emergono situazioni in cui bisogna iniziare a pensare in modo più ampio, sviluppando delle tattiche e reagendo con astuzia alle sfide proposte. Chiariamo: New Arc Line è un gioco difficile e si muore spesso, soprattutto se si pensa di poter vincere usando sempre le stesse tattiche. Quindi aspettatevi un'esperienza molto impegnativa da questo punto di vista. Parlando di nemici ce ne sono davvero molti, tra piccoli criminali, i membri delle fazioni opposte, creature mostruose figlie del male serpeggiante in città, non morti e quant'altro. A dirla così sembra un bel mischione, ma i creativi di Dreamate hanno lavorato davvero bene per creare un retroterra solido che giustifichi tutto quello che ci troveremo ad affrontare e che, a ben vedere, funziona bene.

In generale siamo stati davvero soddisfatti da New Arc Line, che potrete acquistare in accesso anticipato su Steam nelle prossime ore. Alcune animazioni e alcuni dettagli tradiscono una produzione non proprio enorme, ma poco importa, considerando che a differenza di quanto accade con certe produzioni enormi, qui ci è venuta voglia di continuare a giocare e di scoprire ancora più dettagli di questo fantastico mondo, provando soluzioni alternative a quelle che abbiamo tentato nella nostra prima partita. Non resta che vedere come si evolverà il gioco dopo il contatto con il pubblico.