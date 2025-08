Digital Foundry parla dei leak sulla nuova Xbox e l'APU Magnus: addio al concetto di generazioni?

Con Magnus potrebbe cambiare tutto

Magnus, stando alle informazioni trapelate poche settimane fa, è un'APU basata su architettura Zen 6, con un design a doppio die che separa fisicamente CPU e GPU. La CPU includerebbe tre core Zen 6 e otto core Zen 6C, mentre la GPU dovrebbe contare 68 Compute Units e un bus di memoria a 192-bit con GDDR7. Si tratta di una configurazione ambiziosa, più costosa da produrre rispetto alle APU monolitiche attuali, ma molto più flessibile e scalabile.

Digital Foundry ipotizza che Microsoft voglia trasformare Xbox in una piattaforma in continua evoluzione, composta da una famiglia di dispositivi rinnovabile nel tempo, simili ai PC preassemblati ma con la semplicità d'uso delle console. Invece di lanciare un'unica macchina ogni 6-7 anni, l'azienda potrebbe proporre modelli diversi, fissi e portatili, tutti basati sulla stessa architettura. Si parla anche di collaborazioni con OEM come ASUS, già coinvolta con il ROG Ally a marchio Xbox.

Xbox Series X

Secondo Digital Foundry, questa mossa potrebbe ridefinire il futuro dell'industria videoludica, offrendo un'alternativa scalabile ai PC da gaming e rafforzando la posizione di AMD nel mercato consumer. Tuttavia, invita alla cautela: pur essendo i leak credibili, molti dettagli tecnici potrebbero cambiare prima di un annuncio ufficiale. Per ora, si tratta di teorie affascinanti, ma ancora speculative.