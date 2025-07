Quali giochi PlayStation arriveranno su Xbox e Nintendo Switch 2? Parla un insider

Quali giochi PlayStation arriveranno su Xbox e Nintendo Switch 2? Secondo l'insider Shinobi, la lista si limiterà a live service, spin-off e progetti più piccoli, sebbene lui stesso abbia ammesso che quel famoso annuncio di lavoro ha fatto perdere la testa un po' a tutti.

Certo, considerando che attualmente Sony ha in cantiere diversi live service anche piuttosto ambiziosi, vedi quello basato sulla serie di Horizon, queste affermazioni non vanno necessariamente a ridimensionare l'impegno che l'azienda giapponese vuole assumersi in ambito multipiattaforma.

Tuttavia è chiaro ed evidente che PlayStation non si trova nella stessa situazione di Xbox e non ha dunque bisogno di dismettere le proprie esclusive per portarle - magari già al day one - su piattaforme differenti, perdendo in tal modo una delle ragioni principali del suo successo.

Dunque sì, l'annuncio di lavoro parla esplicitamente di Xbox e Nintendo Switch, ma le sensazioni espresse da Shinobi invitano tutti alla calma, perché mai come in questo caso è possibile che la montagna partorisca il proverbiale topolino.