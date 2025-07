Scott Pilgrim EX si mostra con un trailer del gameplay alla San Diego Comic-Con

Tribute Games ha pubblicato un primo trailer del gameplay di Scott Pilgrim EX durante la San Diego Comic-Con 2025, mostrando in azione in nuovo picchiaduro a scorrimento in pixel art basato sulla celebre opera di Bryan Lee O'Malley.

In arrivo nel 2026, Scott Pilgrim EX ci catapulterà fra le strade di una Toronto distorta a causa di una serie di fratture temporali, mettendoci al comando di Scott, Ramona e altri cinque personaggi, ognuno dotato di uno stile di combattimento differente e di abilità peculiari.

Rispetto al classico Scott Pilgrim Vs. The World: The Game, il nuovo tie-in punterà a consegnarci meccaniche più raffinate, forte di un approccio votato alla libertà di azione e alla sperimentazione, ma a cui non mancherà una generosa dose di spettacolarità.

Sarà tuttavia la struttura a fare la differenza, grazie a uno scenario che ci invita a esplorarlo, premiandoci con aree segrete, missioni secondarie, personaggi extra e oggetti in grado di sbloccare diversi potenziamenti.