Echoes of the End, la recensione dell'action adventure ispirato a God of War

Fortemente ispirato a God of War , il titolo d'esordio di Myrkur Games si pone dunque come un possibile spartiacque, un passo concreto (sebbene non il primo) verso un approccio allo sviluppo che fa leva su strumenti mai così potenti e sofisticati al fine di ridurre una distanza, quella determinata dal budget, che finora è sempre apparsa incolmabile.

Quello di Echoes of the End è un progetto davvero interessante, e per più di un motivo. Parliamo infatti di un action adventure doppia A sviluppato da un team islandese composto da sole quaranta persone, ma che grazie alle tecnologie dell'Unreal Engine 5 riesce a portare sullo schermo sequenze degne di una produzione ben più importante.

In qualche modo vicina alle atmosfere di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Immortals of Aveum , la trama di Echoes of the End fa riferimento a un universo fantasy affascinante ma un po' povero in termini di costruzione , e la narrazione stessa - per quanto ben scritta e ben interpretata in inglese - finisce per trascurare determinate caratterizzazioni all'inizio e inciampa poi nei momenti topici: "è morto questo tizio, ok, ma chi era?"

Uscita in missione insieme a suo fratello minore Cor per verificare l'integrità delle Egide, enormi cristalli che spuntano dal terreno e veicolano l'energia di Aema, la ragazza capisce ben presto che Aurick e i suoi soldati stanno tramando qualcosa , ma la situazione precipita e Ryn si ritrova a dover inseguire i suoi nemici insieme ad Abram, uno studioso che non si tira indietro di fronte a un po' di azione.

Ci sono dunque ancora due fazioni in lotta: da una parte le truppe dello spietato Aurick, che puntano a controllare le energie magiche che alimentano il mondo; dall'altra la comunità pacifica di Noi Syrouve, che intende invece proteggere e tutelare il delicato equilibrio di queste forze. Entrambe le parti si servono dei Vestigi, persone in grado di "tessere la forza vitale" , e la protagonista del gioco, Ryn, appartiene appunto a questa stirpe.

La storia di Echoes of the End ci porta su Aema , un impero un tempo ricco e maestoso che è stato devastato dalle guerre civili e di cui, dopo un secolo, non restano che macerie: nazioni cadute, sopravvissuti riunitisi in pochi insediamenti ma anche un esercito, quello di Reigendal, che non ha ancora smesso di perseguire il conflitto e la prevaricazione allo scopo di dominare su ciò che resta del continente.

Un gameplay decisamente poco originale

Abbiamo affrontato spesso il tema delle "esperienze derivative", di quei giochi cioè che riciclano meccaniche e soluzioni viste altrove, cercando di capire ogni volta dove si ferma l'omaggio e dove comincia qualcosa di diverso: una mancanza di originalità e di creatività che sembra comunicare quanto in realtà gli autori siano stati poco coraggiosi nel costruire il proprio impianto.

La sezione in barca di Echoes of the End riprende ovviamente God of War

Ebbene, il gameplay di Echoes of the End già nei primi minuti dimostra in maniera palese di essersi ispirato a titoli come Assassin's Creed e The Last of Us, ma è soprattutto God of War ad aver influenzato i ragazzi di Myrkur Games, che infatti hanno replicato il sistema di assistenza da parte del compagno di viaggio, l'impostazione dei combattimenti e finanche l'approccio agli enigmi ambientali, con tanto di suggerimenti opzionali per risolverli. E sì, ci sono anche le sezioni in barca.

Cerchiamo dunque di essere chiari: l'originalità nei videogiochi è ormai qualcosa di raro e non necessariamente prezioso, i diversi generi sono figli e sintesi delle sperimentazioni effettuate nel corso di decenni e va benissimo così, se il risultato finale funziona. Quando però ci si spinge oltre la semplice citazione e si scade in un tentativo di clonazione, il confronto diventa inevitabile e si finisce per uscirne con le ossa rotte.

Ryn affronta dei soldati in Echoes of the End

Nel caso specifico di Echoes of the End, le meccaniche disegnano un quadro piuttosto completo fra esplorazione, arrampicate e combattimenti, questi ultimi regolati da un sistema che utilizza i dorsali per gli attacchi principali, mettendo in campo anche parate, schivate e i poteri del Vestigio che consentono a Ryn di lanciare oggetti sugli avversari, spingere via i nemici (magari per farli cadere da un burrone, soluzione sempre molto simpatica) ed eseguire devastanti colpi speciali.

Tramite i punti abilità ottenuti nel corso della campagna è possibile arricchire ulteriormente l'impianto di tante nuove manovre e il grado di sfida tutt'altro che banale, insieme alla discreta varietà delle unità ostili (che vanno dai troll ai soldati agli insetti giganti, senza dimenticare qualche enorme boss), dà vita a scontri sorprendentemente impegnativi, che vanno affrontati con un pizzico di strategia visto che i colpi subiti provocano ingenti danni e le magie curative sono giustamente disponibili in maniera limitata.

Lo scontro con uno dei boss di Echoes of the End

Insomma, sulla carta sembra tutto ben bilanciato e non c'è dubbio che i combattimenti diano vita a situazioni entusiasmanti e spettacolari, specie quando si riesce a mettere a segno determinate mosse, ma ci si rende conto piuttosto in fretta che il gioco avrebbe avuto bisogno di una fase di rifinitura sostanzialmente più lunga, e che il livello di difficoltà è in realtà legato soprattutto ad alcune problematiche tecniche.

Capita infatti che i nemici ci colpiscano anche mentre stanno incassando e le indicazioni visive dei colpi non compaiano correttamente per poter effettuare la parata istantanea, l'aggancio si spenga misteriosamente dopo aver eliminato un avversario anziché passare al bersaglio successivo, il feedback dei colpi risulti spesso inconsistente, la "telecinesi" sia davvero macchinosa da utilizzare, ci si incastri negli angoli dello scenario e siano presenti diversi glitch anche abbastanza gravi.

Ryn si avvicina a un'Egida in Echoes of the End

Purtroppo la mancanza di pulizia affligge anche gli altri aspetti dell'esperienza, ad esempio capita che durante un'arrampicata il personaggio non si agganci a una parete come dovrebbe e finisca nel vuoto (peraltro, inspiegabilmente, l'inversione della visuale verticale durante le scalate si disattiva), oppure che il nostro compagno smetta di darci suggerimenti proprio quando ci servirebbero per risolvere un enigma oscuro (nel nostro caso quello delle statue), o ancora che si blocchi da qualche parte costringendoci a ricaricare la partita.