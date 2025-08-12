Helldivers 2 ha annunciato un crossover con Halo nel nuovo trailer?

Sembra proprio che Helldivers 2 abbia annunciato un crossover con Halo nel suo nuovo trailer, che ci ricorda l'uscita del gioco su Xbox Series X|S fissata al prossimo 26 agosto. Al minuto 1:17 del video, sicuramente non a caso, accade infatti qualcosa...
Il tema musicale che viene accennato in tale frangente è quello di Halo 3: ODST, ma al momento non è dato conoscere i motivi dietro questa specifica citazione. Dovremo attendere il debutto del titolo di Arrowhead Game Studios su Xbox per scoprire la verità?
Per il resto il trailer fa un'entusiasmante carrellata dei personaggi, degli scenari e delle sequenze di combattimento che hanno costruito il grande successo di Helldivers 2, e che nel giro di una manciata di giorni anche gli utenti della console Microsoft potranno sperimentare.
Peraltro abbiamo scoperto nei giorni scorsi che l'idea di portare lo sparatutto cooperativo su Xbox è stata di Sony, che in questa maniera vuole in qualche modo spingere sull'approccio multipiattaforma, pur limitatamente ai live service.
Il primo di tanti crossover?
Qualche tempo fa si è parlato di un possibile crossover tra Helldivers 2 e Warhammer 40.000, sebbene per il momento il titolo di Arrowhead Game Studios si sia accontentato di una strategia post-lancio focalizzata su aggiornamenti, contenuti ed eventi, piuttosto che collaborazioni di questo tipo.
Certo, un eventuale incrocio con la lore di Halo avrebbe senza dubbio un significato particolare per il gioco, aprendo la strada a un percorso differente e ribadendo la disponibilità di Microsoft a mettere i propri personaggi a disposizione di operazioni simili.