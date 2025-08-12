Helldivers 2 ha annunciato un crossover con Halo nel nuovo trailer?

Sembra proprio che Helldivers 2 abbia annunciato un crossover con Halo nel suo nuovo trailer, che ci ricorda l'uscita del gioco su Xbox Series X|S fissata al prossimo 26 agosto. Al minuto 1:17 del video, sicuramente non a caso, accade infatti qualcosa...

Il tema musicale che viene accennato in tale frangente è quello di Halo 3: ODST, ma al momento non è dato conoscere i motivi dietro questa specifica citazione. Dovremo attendere il debutto del titolo di Arrowhead Game Studios su Xbox per scoprire la verità?

Per il resto il trailer fa un'entusiasmante carrellata dei personaggi, degli scenari e delle sequenze di combattimento che hanno costruito il grande successo di Helldivers 2, e che nel giro di una manciata di giorni anche gli utenti della console Microsoft potranno sperimentare.

Peraltro abbiamo scoperto nei giorni scorsi che l'idea di portare lo sparatutto cooperativo su Xbox è stata di Sony, che in questa maniera vuole in qualche modo spingere sull'approccio multipiattaforma, pur limitatamente ai live service.