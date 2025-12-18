Helldivers 2 presenta l'evento natalizio Festival of Reckoning, introduce con nuovi Stratagemmi

A Natale condividete con tutta la galassia il dono della libertà, grazie al Festival of Reckoning, l'evento a tema di Helldivers 2. I festeggiamenti sono iniziati stamani e proseguiranno fino alle 23:59 italiane del 31 dicembre.
Per l'occasione i giocatori potranno accedere senza limiti a una grande varietà di Stratagemmi, inclusi quelli inclusi nei Titoli di Guerra che si acquistano con i Crediti Super, come quello a tema Rambo lanciato poche settimane fa. Non solo, ce ne saranno anche di completamente inediti.
Tre nuovi Stratagemmi da provare
Come possiamo vedere nel filmato di presentazione qui sotto, i giocatori potranno dimostrare il loro spirito natalizio con il proiettile EMS da 120 mm con effetto stordente, i proiettili incendiari della raffica Gatling e la raffica mobile con fumogeni. Questi nuovi Stratagemmi permettono di affrontare le missioni con nuove strategie e di calarsi nello spirito festivo con un tocco di spettacolarità.
Il Festival segna anche il ritorno del crossover con Killzone 2, disponibile sotto forma di Titolo di Guerra Leggendario. Questo pacchetto include nuovi oggetti esclusivi e può essere acquistato per 1500 Crediti Super, oppure riscattato gratuitamente da chi aveva già comprato almeno un elemento della collaborazione in passato.