Il film di Helldivers ha trovato un regista ed è famoso per Fast and Furious e Star Trek

Sony punta sempre di più sugli adattamenti cinematografici delle proprie IP di maggior successo e uno dei film in arrivo è quello dedicato a Helldivers . Ora, abbiamo modo di scoprire un nuovo dettaglio.

Chi è il regista di Helldivers

Lin è famoso soprattutto per il suo lavoro in diversi film della serie Fast & Furious, di cui è stato il regista a partire dal 2006 con The Fast and the Furious: Tokyo Drift fino al 2013 con Fast & Furious 6.

Lin ha anche diretto Star Trek Beyond nel 2016, per poi tornare alla serie Fast & Furious con Fast & Furious 9 - The Fast Saga, del 2021. La sceneggiatura di Helldivers è invece stata scritta da Gary Dauberman, autore di diversi film della serie Annabelle e di The Nun, nonché cosceneggiatore di It (2017) e sceneggiatore del sequel del 2019, It Chapter Two.

Ricordiamo che il film di Helldivers di Sony Pictures e PlayStation Productions è stato annunciato all'inizio di quest'anno durante la conferenza stampa Sony al CES 2025. Non è stata una grande sorpresa, visto l'immenso successo di Helldivers 2 di Arrowhead, che è diventato il gioco PlayStation venduto più rapidamente nel periodo di lancio, nel febbraio 2024, con oltre 12 milioni di copie vendute nelle prime 12 settimane di vendita.

Non dimentichiamo poi che Sony ha rimasterizzato la serie TV di Horizon Zero Dawn trasformandola in un film.