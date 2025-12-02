0

Nintendo Today! si aggiorna e tra le novità c'è anche un nuovo tema grafico basato su Donkey Kong

L'app Nintendo Today! è stata aggiornata e la grande N ha reso disponibile, tra le varie novità, anche un nuovo tema grafico dedicato ai personaggi di Donkey Kong.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/12/2025
Nintendo Today!, l'applicazione mobile della casa di Kyoto dedicata alle ultime novità per Nintendo Switch e per il mondo Nintendo in generale, è stata nuovamente aggiornata.

Si arriva così alla versione 2.2.0, che introduce un paio di piccole novità. L'aggiornamento dovrebbe essere già disponibile per tutti.

Cosa è stato aggiunto a Nintendo Today!

Prima di tutto, Nintendo ha comunicato che con questo aggiornamento per Nintendo Today!, l'app mobile per Android e iOS è ora disponibile anche in altre quattro nazioni asiatiche, ovvero la Thailandia, la Malesia, le Filippine e Singapore.

Ovviamente per noi italiani non è qualcosa di particolarmente rilevante, ma c'è un'altra aggiunta che invece piacerà ad alcuni giocatori: è stato aggiunto un nuovo tema grafico, precisamente dedicato a Donkey Kong. I fan dello scimmione di Nintendo non mancano di certo, ma considerando il successo di Bananza a partire da questa estate scommettiamo che in molti gradiranno avere la possibilità di attivare un tema dedicato.

Rimanendo in tema di update per il mondo Nintendo, ricordiamo che la scorsa settimana Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 si sono aggiornate: ecco le novità.

