Nintendo Today! si aggiorna e tra le novità c'è anche un nuovo tema grafico basato su Donkey Kong

Nintendo Today! , l'applicazione mobile della casa di Kyoto dedicata alle ultime novità per Nintendo Switch e per il mondo Nintendo in generale, è stata nuovamente aggiornata .

Cosa è stato aggiunto a Nintendo Today!

Prima di tutto, Nintendo ha comunicato che con questo aggiornamento per Nintendo Today!, l'app mobile per Android e iOS è ora disponibile anche in altre quattro nazioni asiatiche, ovvero la Thailandia, la Malesia, le Filippine e Singapore.

Ovviamente per noi italiani non è qualcosa di particolarmente rilevante, ma c'è un'altra aggiunta che invece piacerà ad alcuni giocatori: è stato aggiunto un nuovo tema grafico, precisamente dedicato a Donkey Kong. I fan dello scimmione di Nintendo non mancano di certo, ma considerando il successo di Bananza a partire da questa estate scommettiamo che in molti gradiranno avere la possibilità di attivare un tema dedicato.

