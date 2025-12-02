2

Hideo Kojima è uno dei doppiatori di Zootropolis 2: ecco che personaggio ha interpretato

Zootropolis 2 è arrivato al cinema e noi tutti lo vedremo in italiano o forse in inglese, ma se doveste vedere la versione giapponese potreste notare che Hideo Kojima è uno dei doppiatori.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/12/2025
Hideo Kojima

Hideo Kojima è un noto sviluppatore, ma è anche una star del cinema. Ha infatti doppiato un personaggio di Zootropolis 2, ovviamente nella versione giapponese della pellicola.

L'informazione è stata svelata dalla testata nipponica Famitsu e proposta in traduzione inglese da Insider Gaming.

Quale personaggio è doppiato da Hideo Kojima

Kojima ha prestato la propria voce al personaggio Paul Moldebrandt, una talpa che lavora nel dipartimento di polizia di Zootropolis. Pare che questo cameo sia frutto di una richiesta diretta del regista della pellicola animata, Jared Bush.

Paul Moldebrandt e Hideo Kojima
Paul Moldebrandt e Hideo Kojima

Kojima ha dichiarato: "Ho molta esperienza con cameo in film live-action e videogiochi, ma questa sarà la mia prima volta come doppiatore in un film d'animazione. E, con mia grande sorpresa, è della Disney! E dato che la proposta mi è arrivata direttamente dal regista Jared Bush, mi sono sentito incredibilmente onorato e ho accettato senza esitazione."

"La mia partecipazione era limitata a una piccola scena, ma già in fase di registrazione il livello di dettaglio era impressionante. Grazie alle illustrazioni, la registrazione è andata liscia. Di solito mi occupo della regia, quindi ho imparato molto recitando. Mi sono reso conto di quanta attenzione prestino i doppiatori a cose basilari come girare le pagine del copione e aggiungere rumori."

Ricordiamo infine che Hideo Kojima ha detto cosa ne pensa di Predator: Badlands con un lungo commento.

#Hideo Kojima #Cinema
Segnalazione Errore
