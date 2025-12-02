Let It Die riceverà una versione offline: ecco i dettagli indicati dagli sviluppatori

I giochi online piacciono a molti, ma hanno un problema intrinseco: nel momento nel quale gli sviluppatori vogliono passare oltre e spegnere i server per risparmiare, i giocatori non hanno più accesso al gioco per il quale hanno pagato (al momento dell'acquisto e/o tramite microtransazioni).

Cosa è stato detto sulla versione offline di Let it Die

Lo sviluppatore Supertrick Games ha confermato che una versione offline di Let it Die è in arrivo tramite il più recente video diario di sviluppo dedicato al nuovo gioco Let it Die: Inferno.

Il produttore del videogioco, il cui nome d'arte è un appropriato "Uncle Death", ha affermato: "Il servizio è attivo da molto tempo: lo stiamo gestendo da tanto, ma abbiamo ricevuto a lungo varie richieste dai giocatori che desiderano una versione offline".

Uncle Death continua quindi dicendo: "Quindi ho pensato, 'Magari dovremmo farlo davvero e realizzare una versione offline'. Stavo facendo un bagno l'altro giorno e ci ho giusto pensato. Abbiamo così deciso di dare il via alla produzione".

Non dovete però aspettarvi che arrivi in tempi rapidi. Lo sviluppatore precisa che per ora hanno deciso di realizzare la versione offline di Let it Die, ma che non c'è una data di uscita. Inoltre, conferma che i dati potranno essere spostati dalla versione online a quella offline, senza perdere i progressi.

Ricordiamo che abbiamo già provato il nuovo capitolo, Let It Die: Inferno.