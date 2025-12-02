Dopo anni di tentativi, in Escape from Tarkov è successo l'incredibile: qualcuno è davvero fuggito da Tarkov

Considerando la sua struttura particolare e il supporto costante in stile live service è possibile che la cosa sia stata un po' persa di vista, ma lo scopo di Escape from Tarkov è effettivamente quello di fuggire da Tarkov, solo che nessuno ci era riuscito fino ad ora.

Dopo anni di tentativi da parte della community, solo in questi giorni finalmente qualcuno è riuscito a fuggire da Tarkov, portando a termine l'obiettivo finale del gioco e superando le notevoli sfide poste nella fase finale, ottenendo il riconoscimento direttamente dal capo di Battlestate Games, che ha celebrato l'impresa con un messaggio su X.

La vittoria è arrivata dopo una lunga battaglia e diversi tentativi di superare la missione finale dello sparatutto a estrazione, ambientata all'interno della nuova mappa chiamata Terminal, totalmente piena di nemici e minacce soverchianti.