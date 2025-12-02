Dopo anni di tentativi, in Escape from Tarkov è successo l'incredibile: qualcuno è davvero fuggito da Tarkov

Considerando la sua struttura particolare e il supporto costante in stile live service è possibile che la cosa sia stata un po' persa di vista, ma lo scopo di Escape from Tarkov è effettivamente quello di fuggire da Tarkov, solo che nessuno ci era riuscito fino ad ora.
Dopo anni di tentativi da parte della community, solo in questi giorni finalmente qualcuno è riuscito a fuggire da Tarkov, portando a termine l'obiettivo finale del gioco e superando le notevoli sfide poste nella fase finale, ottenendo il riconoscimento direttamente dal capo di Battlestate Games, che ha celebrato l'impresa con un messaggio su X.
La vittoria è arrivata dopo una lunga battaglia e diversi tentativi di superare la missione finale dello sparatutto a estrazione, ambientata all'interno della nuova mappa chiamata Terminal, totalmente piena di nemici e minacce soverchianti.
Il primo a fuggire da Tarkov, ma non nel migliore dei modi
La fuga da Tarkov è riuscita per la prima volta a Tigz, un popolare streamer specializzato da anni in Escape from Tarkov, e Buyanov ha voluto celebrare l'impresa pubblicando una sorta di medaglia speciale assegnata al giocatore al termine del gioco.
La battaglia finale di Tigz è stata talmente intensa da attirare l'attenzione di tutto il team Battlestate Games, a quanto pare, che ha seguito in diretta l'impresa attraverso il canale Twitch del giocatore, per assistere allo storico traguardo.
In base a quanto rilevato, Tigz risulta dunque essere il primo giocatore in assoluto ad essere sopravvissuto alla fuga da Tarkov in Escape from Tarkov, confermando come sia effettivamente possibile raggiungere la barca alla fine di Terminale e concludere di fatto il gioco, almeno nel suo stato attuale in versione 1.0.
Già questo rappresenta una certa conquista, ma a quanto pare ci sarebbe ancora spazio per migliorare le performance: l'autore del gioco ha infatti svelato che il finale raggiunto da Tigz è in verità il penultimo in ordine di "positività".
Battlestate Games ha infatti previsto quattro diversi finali, che vanno dal più positivo al più negativo, con Tigz che avrebbe raggiunto il terzo livello in questo senso. Buyanov ha allora annunciato che il team premierà con "qualcosa di speciale" chiunque riesca a raggiungere il finale migliore.
Escape From Tarkov ha recentemente raggiunto la sua versione 1.0 non senza problemi tecnici, ma ottenendo comunque un notevole successo di pubblico, cosa confermata anche dal fatto che il gioco stia attualmente dominando Twitch.