Euro Truck Simulator 2 ottiene un nuovo record di giocatori dopo 13 anni di attività, ecco perché

Quando un gioco è di successo gli sviluppatori hanno molti motivi per supportarlo, così da ottenere ulteriori vendite e convincere sempre più giocatori a comprare i DLC e guadagnare in modo regolare. Anche gli autori di Euro Truck Simulator 2 hanno seguito questa strada e hanno certamente fatto bene, visti gli ultimi risultati.

I risultati di Euro Truck Simulator 2 e il motivo del successo

Precisamente, Euro Truck Simulator 2 ha raggiunto 72.678 giocatori contemporanei. Il precedente record era di poco più di 69.000 giocatori. Come potete vedere nel grafico realizzato da SteamDB qui sotto, il successo dell'opera è cresciuto di anno in anno, per la felicità degli sviluppatori.

Il grafico dei risultati di Euro Truck Simulator 2

Ovviamente il risultato non è casuale, ma è frutto dell'arrivo di due nuovi DLC, che hanno attirato nuovamente l'attenzione dei giocatori di tutto il mondo. Parliamo di Nordic Horizons e Forest Machinery. Il primo ci porta nelle aree rurali della Scandinavia, permettendoci di esplorare strade montane, percorsi in mezzo alle foreste e gli spettacolari laghi e fiordi della regione. Il secondo aggiunge nuovi trasporti e nuovi accessori per i propri mezzi.

SCS Software ha regolarmente espanso il videogioco, per la chiara felicità dei fan. Su Steam è possibile comprare l'Euro Truck Simulator 2 Ultimate Edition che include ben 34 espansioni e DLC, che ci portano in luoghi come la Grecia, l'Italia, la Francia, i Balcani e ovviamente la Scandinavia.

Inoltre, Euro Truck Simulator 2 arriverà su PS5 e Xbox Series X|S.