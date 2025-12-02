1

Euro Truck Simulator 2 ottiene un nuovo record di giocatori dopo 13 anni di attività, ecco perché

Euro Truck Simulator 2 è un successo in continua crescita e ha ora ottenuto un nuovo record di giocatori contemporanei. Vediamo il motivo dietro questo rinnovato interesse per il videogioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/12/2025
Un tir in Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2
News

Quando un gioco è di successo gli sviluppatori hanno molti motivi per supportarlo, così da ottenere ulteriori vendite e convincere sempre più giocatori a comprare i DLC e guadagnare in modo regolare. Anche gli autori di Euro Truck Simulator 2 hanno seguito questa strada e hanno certamente fatto bene, visti gli ultimi risultati.

Euro Truck Simulator 2 su Steam ha infatti ottenuto un nuovo picco massimo di giocatori contemporanei, ben 13 anni dopo la pubblicazione.

I risultati di Euro Truck Simulator 2 e il motivo del successo

Precisamente, Euro Truck Simulator 2 ha raggiunto 72.678 giocatori contemporanei. Il precedente record era di poco più di 69.000 giocatori. Come potete vedere nel grafico realizzato da SteamDB qui sotto, il successo dell'opera è cresciuto di anno in anno, per la felicità degli sviluppatori.

Il grafico dei risultati di Euro Truck Simulator 2
Il grafico dei risultati di Euro Truck Simulator 2

Ovviamente il risultato non è casuale, ma è frutto dell'arrivo di due nuovi DLC, che hanno attirato nuovamente l'attenzione dei giocatori di tutto il mondo. Parliamo di Nordic Horizons e Forest Machinery. Il primo ci porta nelle aree rurali della Scandinavia, permettendoci di esplorare strade montane, percorsi in mezzo alle foreste e gli spettacolari laghi e fiordi della regione. Il secondo aggiunge nuovi trasporti e nuovi accessori per i propri mezzi.

Euro Truck Simulator 2, il DLC Heart of Russia cancellato per la guerra in Ucraina Euro Truck Simulator 2, il DLC Heart of Russia cancellato per la guerra in Ucraina

SCS Software ha regolarmente espanso il videogioco, per la chiara felicità dei fan. Su Steam è possibile comprare l'Euro Truck Simulator 2 Ultimate Edition che include ben 34 espansioni e DLC, che ci portano in luoghi come la Grecia, l'Italia, la Francia, i Balcani e ovviamente la Scandinavia.

Inoltre, Euro Truck Simulator 2 arriverà su PS5 e Xbox Series X|S.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Euro Truck Simulator 2 ottiene un nuovo record di giocatori dopo 13 anni di attività, ecco perché