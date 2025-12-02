Hideo Kojima svela i dieci oggetti ai quali non potrebbe mai rinunciare

Il famoso sviluppatore si è infatti raccontato in una intervista con GQ , svelando i dieci oggetti per lui essenziali.

Tutti noi abbiamo degli oggetti ai quali non potremmo fare a meno , ma se dovessimo fare una lista di dieci prodotti fondamentali per la nostra vita, cosa sceglieremmo? Potete dire la vostra nei commenti, ma magari prima potreste farvi ispirare da ciò che Hideo Kojima ha selezionato.

La lista degli oggetti essenziali di Kojima

Come potete vedere nel post di Genki su Bluesky, Kojima non potrebbe fare a meno di:

Una fotocamera Sony a660

Un Sony Digital Walkman con auricolari cablati

Vinili e CD

Un orologio

Il caffè (pare che beva 7 tazze al giorno)

Cotton Fioc super sottili

Nebulizzatore del profumo

Cataloghi artistici e opuscoli cinematografici

Occhiali e occhiali da sole

Scaldacollo

Si tratta di scelte perfettamente comprensibili, sia in generale che sapendo che si tratta di Kojima. Sappiamo bene che il creativo vive di cinema e non ci stupisce che nella lista ci siano degli opuscoli dei suoi film preferiti; pensiamo invece che la maggior parte delle persone non li inserirebbero.

Per il resto ci sono oggetti comuni, come uno scaldacollo, il caffè e un orologio, che testimoniano la genuinità delle scelte di Kojima. Inoltre, è abbastanza comprensibile che non possa fare a meno degli occhiali, visto che senza non ci vedrebbe abbastanza bene.

