Hideo Kojima svela i dieci oggetti ai quali non potrebbe mai rinunciare

Tutti noi abbiamo degli oggetti ai quali non potremmo fare a meno, ma se dovessimo fare una lista di dieci prodotti fondamentali per la nostra vita, cosa sceglieremmo? Potete dire la vostra nei commenti, ma magari prima potreste farvi ispirare da ciò che Hideo Kojima ha selezionato.
Il famoso sviluppatore si è infatti raccontato in una intervista con GQ, svelando i dieci oggetti per lui essenziali.
La lista degli oggetti essenziali di Kojima
Come potete vedere nel post di Genki su Bluesky, Kojima non potrebbe fare a meno di:
- Una fotocamera Sony a660
- Un Sony Digital Walkman con auricolari cablati
- Vinili e CD
- Un orologio
- Il caffè (pare che beva 7 tazze al giorno)
- Cotton Fioc super sottili
- Nebulizzatore del profumo
- Cataloghi artistici e opuscoli cinematografici
- Occhiali e occhiali da sole
- Scaldacollo
Si tratta di scelte perfettamente comprensibili, sia in generale che sapendo che si tratta di Kojima. Sappiamo bene che il creativo vive di cinema e non ci stupisce che nella lista ci siano degli opuscoli dei suoi film preferiti; pensiamo invece che la maggior parte delle persone non li inserirebbero.
Per il resto ci sono oggetti comuni, come uno scaldacollo, il caffè e un orologio, che testimoniano la genuinità delle scelte di Kojima. Inoltre, è abbastanza comprensibile che non possa fare a meno degli occhiali, visto che senza non ci vedrebbe abbastanza bene.
