Hideo Kojima commenta estasiato Pluribus, la serie TV del creatore di Breaking Bad

Se non siete certi se dare una possibilità a Pluribus, sappiate che Hideo Kojima ne è alquanto entusiasta dopo aver visto la prima puntata. Ecco cosa ha detto sulla serie TV del creatore di Better Call Saul.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/11/2025
Carol, la protagonista di Pluribus

Hideo Kojima è un grande appassionato di cinema e serie TV, come ben saprete, e non perde occasione per dire la propria sulle migliori opere in circolazione. Ora, ha deciso di elogiare la nuova serie del creatore di Breaking Bad/Better Call Saul, Vince Gilligan.

Parliamo di Pluribus, disponibile tramite Apple TV Plus.

Il commento di Kojima su Pluribus

"Finalmente ho potuto vedere il primo episodio della tanto attesa nuova serie di Vince Gilligan, Pluribus! Oh mio Dio, è incredibile. Assolutamente incredibile", si legge nella recensione entusiasta di Kojima, pubblicata sui suoi social media.

"Ti cattura fin dalla scena iniziale. Vince è davvero un genio! È ancora troppo presto per dirlo, ma... potrebbe essere questa la versione di Vince Gilligan di L'invasione degli ultracorpi? L'invasione degli ultracorpi (1955) di Jack Finney era una meta-riflessione sulle paure dell'era della Guerra Fredda, sull'invasione e il totalitarismo. Pluribus potrebbe essere una satira dell'America di oggi, dei social media e della divisione? Non vedo l'ora di vedere le prossime puntate".

Non si tratta quindi di una opinione sulla serie completa, ma certamente la prima impressione di Kojima pare ottima e sospettiamo che possa spingere molti a dare una possibilità alla serie TV.

Pluribus, come il nome suggerisce, racconta la storia di un mondo nel quale gli umani sono tutti connessi a una mente alveare: la protagonista Carol, interpretata da Rhea Seehorn, rimane però indipendente. Ricordiamo anche che Hideo Kojima ha visto Tron Ares e ha detto cosa ne pensa.

