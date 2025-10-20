1

Hideo Kojima ha visto Tron Ares e ha detto cosa ne pensa

Hideo Kojima ha condiviso tramite i social media la propria opinione sul recente film di fantascienza Tron Ares, spiegando qual è stata la sua esperienza e ciò che l'ha colpito.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/10/2025
Jared Leto in Tron Ares

Tron: Ares non è stato certamente un successo al botteghino al lancio, ma ovviamente questo non significa che il film non sia piaciuto a nessuno. Ogni persona può dare il proprio giudizio e tra queste c'è anche Hideo Kojima.

Lo sviluppatore di Death Stranding e Metal Gear Solid ha detto la propria tramite il propri social, come è tipico. Kojima è infatti un grande appassionato di cinema e spesso è nelle sale per vedere una delle ultime pellicole arrivate in Giappone.

Il commento di Kojima su Tron: Ares

Come potete vedere qui sotto, il commento di Kojima è breve e non dice molto del film, cosa che tipicamente suggerisce che non ha apprezzato poi molto la pellicola in questione.

Precisamente ha scritto: "Ho visto Tron: Ares. Ciò che mi ha colpito maggiormente è il modo in cui Ares abbia continuato a usare la canzone dei Depeche Mode "Just Can't Get Enough" dall'era Vince Clarke, nel corso di tutto il film".

Tron Ares è il terzo film di Tron, dopo Tron Legacy del 2010 e Tron del 1982. Ares vede protagonista Jared Leto. Vi segnaliamo infine il documentario Tron: La Genesi su VGP Play.

#Hideo Kojima #Cinema
