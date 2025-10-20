Un raro spin-off di Resident Evil considerato ormai perduto è stato invece preservato e mostrato in video

Tuttavia, lo specialista Yuvi è riuscito a recuperarlo in qualche modo, assicurandone la preservazione attraverso il ritrovamento del software originale e l'emulazione, consentendo dunque di salvare dall'oblio questo particolare spin-off.

Il gioco in questione è uscito solo sui features phone giapponesi , dunque si tratta di un titolo davvero difficile da recuperare al di fuori di quella fase temporale in cui è stato distribuito, e inoltre complicato anche da far funzionare attraverso emulazione.

Tra i capitoli sicuramente meno conosciuti della celebre serie Resident Evil c'è uno spin-off che Capcom aveva pubblicato esclusivamente in Giappone e solo su alcuni dispositivi mobile: si tratta di Biohazard: The Episodes , uscito nel 2007 solo su "feature phone" giapponesi.

Possiamo dunque vedere un piccolo frammento di Biohazard: The Episodes nel video riportato qui sotto, ma quello preservato pare sia l'intero gioco, dunque dovrebbe esserci modo anche di poterlo provare nella sua interezza.



Si tratta di un gioco costruito sulla base di Resident Evil 3 e collegato direttamente questo capitolo, che presenta alcune nuove avventure con Jill come protagonista all'interno della Raccoon City invasa dagli zombie.

È ovviamente un titolo molto datato, oltretutto costruito in Java su piattaforme dall'hardware estremamente limitato, ma è interessante perché è un titolo raro e praticamente introvabile al di fuori del Giappone, mostrando anche qualche prospettiva inedita sull'invasione degli zombie a Raccoon City.

Nei primi 2000, Capcom ha pubblicato diversi giochi di Resident Evil in questo formato, con quattro di questi che vedono i personaggi principali della serie impegnati, ovvero Biohazard: The Missions, Biohazard: The Stories, Biohazard: The Episodes e Biohazard: The Operations.