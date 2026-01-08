Capcom lancia le offerte di inizio anno su Steam, con sconti su Resident Evil, Dragon's Dogma e Devil May Cry

Capcom inaugura il nuovo anno con una serie di offerte su Steam che coinvolgono molti dei suoi franchise più popolari, da Resident Evil a Devil May Cry, passando per Dragon's Dogma e Ace Attorney. Una promozione ampia e variegata, ideale per recuperare qualche titolo rimasto in sospeso durante le festività.
Per chi attende l'arrivo di Requiem, potrebbe essere il momento giusto per tornare su Resident Evil Village nella sua Gold Edition, che include l'espansione dedicata ai Winters e vari contenuti aggiuntivi, ora proposta a 14,99 euro con uno sconto del 70%. Allo stesso prezzo troviamo anche il remake di Resident Evil 2, mentre il Resident Evil Deluxe Origins Bundle - che raccoglie le remaster del primo capitolo e di Resident Evil 0 - scende a 9,99 euro.
Altre offerte in primo piano
Sul fronte action, l'intera serie di Devil May Cry è in saldo. Devil May Cry 5 è disponibile a 7,49 euro grazie a uno sconto del 75%, affiancato dal reboot DMC allo stesso prezzo. Anche la Devil May Cry HD Collection, che ripropone i primi tre episodi della saga, beneficia di un taglio significativo e passa a 9,89 euro rispetto ai 29,89 euro abituali.
Non mancano poi altre offerte di rilievo: Dragon's Dogma 2 scende a 27,29 euro con uno sconto del 58%, la Ace Attorney Anthology è proposta a 26,99 euro, mentre il pacchetto che include le remaster di Onimusha e Onimusha 2 è disponibile a 23,39 euro. Le promozioni resteranno attive fino al 13 gennaio, e l'intero catalogo scontato è consultabile direttamente su Steam a questo indirizzo.