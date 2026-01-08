Capcom lancia le offerte di inizio anno su Steam, con sconti su Resident Evil, Dragon's Dogma e Devil May Cry

Per chi attende l'arrivo di Requiem, potrebbe essere il momento giusto per tornare su Resident Evil Village nella sua Gold Edition, che include l'espansione dedicata ai Winters e vari contenuti aggiuntivi, ora proposta a 14,99 euro con uno sconto del 70%. Allo stesso prezzo troviamo anche il remake di Resident Evil 2, mentre il Resident Evil Deluxe Origins Bundle - che raccoglie le remaster del primo capitolo e di Resident Evil 0 - scende a 9,99 euro.

Capcom inaugura il nuovo anno con una serie di offerte su Steam che coinvolgono molti dei suoi franchise più popolari, da Resident Evil a Devil May Cry, passando per Dragon's Dogma e Ace Attorney. Una promozione ampia e variegata, ideale per recuperare qualche titolo rimasto in sospeso durante le festività.

Altre offerte in primo piano

Sul fronte action, l'intera serie di Devil May Cry è in saldo. Devil May Cry 5 è disponibile a 7,49 euro grazie a uno sconto del 75%, affiancato dal reboot DMC allo stesso prezzo. Anche la Devil May Cry HD Collection, che ripropone i primi tre episodi della saga, beneficia di un taglio significativo e passa a 9,89 euro rispetto ai 29,89 euro abituali.

Non mancano poi altre offerte di rilievo: Dragon's Dogma 2 scende a 27,29 euro con uno sconto del 58%, la Ace Attorney Anthology è proposta a 26,99 euro, mentre il pacchetto che include le remaster di Onimusha e Onimusha 2 è disponibile a 23,39 euro. Le promozioni resteranno attive fino al 13 gennaio, e l'intero catalogo scontato è consultabile direttamente su Steam a questo indirizzo.