Le recensioni positive su Steam possono moltiplicare l'interesse per un gioco, aumentando le vendite

Un nuovo rapporto sull'industria videoludica, stilato dalla società di marketing Gamesight, ha svelato che avere delle recensioni positive su Steam è meglio di una campagna marketing, visto che può contribuire non poco alle vendite. Secondo quanto riportato, uno studio che riesca a far passare il punteggio delle recensioni di un gioco da "Nella media" a "Molto positivo" potrebbe addirittura triplicare le possibilità di vendite generate da una campagna marketing.

Burro per le vendite

Nel rapporto, chiamato Performance Marketing Playbook, sono stati messi a confronto i tassi di conversione di 30 giochi premium con i rispettivi punteggi su Steam, mostrando che ogni gioco con un tasso di conversione superiore al 2% vantava una valutazione su Steam superiore all'80% di recensioni positive.

No Man's Sky si è guadagnato la fiducia dei giocatori aggiornamento dopo aggiornamento

Il rapporto include anche i dati di una campagna di marketing seguita dalla compagnia, della durata 21 mesi, relativa a un singolo gioco (il cui nome non è stato reso noto), tracciandone i risultati in relazione alla fluttuazione del punteggio delle recensioni nel tempo. In generale, il gioco ha registrato tassi di conversione più elevati quando il punteggio delle recensioni era più alto, con un picco di oltre il 7% nel momento in cui ha raggiunto la valutazione "Estremamente positiva".

Secondo Gamesight, anche altri giochi hanno seguito degli schemi simili. Ma quali sono i fattori che consentono di migliorare le recensioni? "Sia da questa analisi sia dalla nostra esperienza di lavoro con gli sviluppatori, vediamo costantemente che elementi come patch, correzioni di bug e l'aggiunta di funzionalità richieste dai giocatori sono al centro dei miglioramenti", ha dichiarato l'analista Marlie Tandoc. Anche il gioco seguito da Gamesight ha seguito lo stesso schema, con il picco di recensioni positive che si è avuto quando è stata aggiunta una funzione molto richiesta dalla comunità.

Insomma, il consiglio è quello di ascoltare i giocatori. Se vogliamo è una banalità, ma pare che molti non ci siano ancora arrivati, quindi è bene ribadirla.

Esiste tuttavia un'importante eccezione a questa tendenza e nemmeno a dirlo sono i free-to-play, che non vengono influenzati dalla recensioni. Il motivo dovrebbe essere chiaro: sono accessibili gratuitamente, quindi non si va alla ricerca di conferme prima di provarli.

Diversi giochi di successo hanno già seguito questo approccio: titoli come No Man's Sky e Helldivers 2 sono degli esempi concreti della tendenza raccontata, così come Total War: Warhammer III, Cyberpunk 2077 e tanti altri.