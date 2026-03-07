Steam Machine, Steam Controller e Steam Frame nascono dall'esperienza maturata con il vecchio hardware di Valve

Nell'articolo pubblicato su Steam: "La retrospettiva di Steam del 2025", Valve è tornata a parlare del suo nuovo hardware: Steam Machine, Steam Controller e Steam Frame, ribadendo di non aver annunciato ancora nulla in merito a disponibilità e prezzi perché non ha ancora dei piani definitivi, come già riportato. Ne ha anche approfittato per spiegare la genesi delle nuove periferiche, ossia il percorso che le ha rese possibili. Chiaramente molto è dovuto al vecchio hardware.
Un lungo processo
Valve è partita spiegando proprio il processo che ha portato al nuovo hardware: "Bene, sappiamo che tecnicamente questa è la retrospettiva del 2025. Ma per capire davvero il percorso del nostro lavoro sull'hardware dobbiamo tornare al 2013, quando abbiamo annunciato per la prima volta l'obiettivo di portare i giochi per PC nel salotto di casa. All'epoca, la compatibilità con Linux era un vero rompicapo per gli sviluppatori, Valve stava ancora imparando come costruire e lanciare prodotti hardware e la realtà virtuale era solo un sogno lontano. Non riuscivamo ancora a concretizzare appieno la Libreria o l'esperienza di gioco che avevamo in mente, anche se i giocatori ci dicevano di essere entusiasti all'idea di giocare ai titoli per PC sul grande schermo."
Quindi ha illustrato le ultime mosse e come tutti i pezzi sono andati a comporsi: "All'alba del 2025, avevamo già risolto la maggior parte di questi problemi spinosi. Il layer di compatibilità Proton ha portato migliaia di giochi eccellenti su Linux e SteamOS senza costi aggiuntivi per gli sviluppatori. Milioni di giocatori ci hanno aiutato a perfezionare l'esperienza con il gamepad per acquistare, giocare e chattare su Steam.
Le competenze maturate nella produzione dello Steam Controller originale, del dispositivo Steam Link per la trasmissione, di Valve Index e di Steam Deck hanno contribuito a realizzare ciò che avevamo immaginato oltre dieci anni fa: un'esperienza da salotto pensata prima di tutto per il gaming, una piattaforma aperta per i clienti e un visore VR wireless con capacità di elaborazione integrata."
Insomma, il nuovo hardware non viene dal nulla, com'era inevitabile e si deve alle vecchie Steam Machine, al visore Index e al primo Steam Controller, nonché a Steam Deck. Purtroppo la parte positiva finisce qui, perché il mercato delle IA ha creato delle complicazioni impreviste: "Ecco la gamma di prodotti che abbiamo annunciato per il 2025. Puntiamo ad avviare le spedizioni nel 2026, ma come abbiamo comunicato di recente, le carenze di memoria e i componenti di archiviazione ci hanno creato alcune difficoltà. Condivideremo gli aggiornamenti pubblicamente appena i nostri piani saranno definitivi!"