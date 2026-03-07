Steam Machine, Steam Controller e Steam Frame nascono dall'esperienza maturata con il vecchio hardware di Valve

Nell'articolo pubblicato su Steam: "La retrospettiva di Steam del 2025", Valve è tornata a parlare del suo nuovo hardware: Steam Machine, Steam Controller e Steam Frame , ribadendo di non aver annunciato ancora nulla in merito a disponibilità e prezzi perché non ha ancora dei piani definitivi, come già riportato . Ne ha anche approfittato per spiegare la genesi delle nuove periferiche, ossia il percorso che le ha rese possibili. Chiaramente molto è dovuto al vecchio hardware.

Un lungo processo

Valve è partita spiegando proprio il processo che ha portato al nuovo hardware: "Bene, sappiamo che tecnicamente questa è la retrospettiva del 2025. Ma per capire davvero il percorso del nostro lavoro sull'hardware dobbiamo tornare al 2013, quando abbiamo annunciato per la prima volta l'obiettivo di portare i giochi per PC nel salotto di casa. All'epoca, la compatibilità con Linux era un vero rompicapo per gli sviluppatori, Valve stava ancora imparando come costruire e lanciare prodotti hardware e la realtà virtuale era solo un sogno lontano. Non riuscivamo ancora a concretizzare appieno la Libreria o l'esperienza di gioco che avevamo in mente, anche se i giocatori ci dicevano di essere entusiasti all'idea di giocare ai titoli per PC sul grande schermo."

Qundo uscirà il nuovo Steam Controller?

Quindi ha illustrato le ultime mosse e come tutti i pezzi sono andati a comporsi: "All'alba del 2025, avevamo già risolto la maggior parte di questi problemi spinosi. Il layer di compatibilità Proton ha portato migliaia di giochi eccellenti su Linux e SteamOS senza costi aggiuntivi per gli sviluppatori. Milioni di giocatori ci hanno aiutato a perfezionare l'esperienza con il gamepad per acquistare, giocare e chattare su Steam.

Le competenze maturate nella produzione dello Steam Controller originale, del dispositivo Steam Link per la trasmissione, di Valve Index e di Steam Deck hanno contribuito a realizzare ciò che avevamo immaginato oltre dieci anni fa: un'esperienza da salotto pensata prima di tutto per il gaming, una piattaforma aperta per i clienti e un visore VR wireless con capacità di elaborazione integrata."

Insomma, il nuovo hardware non viene dal nulla, com'era inevitabile e si deve alle vecchie Steam Machine, al visore Index e al primo Steam Controller, nonché a Steam Deck. Purtroppo la parte positiva finisce qui, perché il mercato delle IA ha creato delle complicazioni impreviste: "Ecco la gamma di prodotti che abbiamo annunciato per il 2025. Puntiamo ad avviare le spedizioni nel 2026, ma come abbiamo comunicato di recente, le carenze di memoria e i componenti di archiviazione ci hanno creato alcune difficoltà. Condivideremo gli aggiornamenti pubblicamente appena i nostri piani saranno definitivi!"