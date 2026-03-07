Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia: tutte le evoluzioni speciali, come ottenerle e gli oggetti necessari

Come da tradizione della serie, anche in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia ci sono tanti Pokémon che non si evolvono semplicemente salendo di livello, ma che richiedono condizioni particolari: l'uso di una pietra evolutiva, uno scambio con un altro giocatore, l'uso di particolari strumenti o altri requisiti specifici.

Queste evoluzioni si attiveranno usando la funzione di scambio. L'evoluzione avrà inizio solo a scambio completato: verrà aggiunto al Pokédex solo se siete voi l'allenatore ricevente o se una volta evoluto riotterrete il Pokémon indietro ripetendo lo scambio.

Si trovano due Pietralunare sul Monte Luna, una nel Rifugio Rocket, una nella Villa Pokémon e come premio dell'Area Giochi di Secondisola. Ogni Clefairy selvatico ha inoltre il 5% di probabilità di tenerne una.

Dopo aver ottenuto il Pokédex Nazionale

Una volta sconfitta la Lega Pokémon e aver catturato almeno 60 specie di Pokémon differenti, riceverete il Pokédex Nazionale dal Prof. Oak a Biancavilla. Questo strumento sbloccherà vari extra, come la possibilità di ricevere e scambiare i Pokémon di seconda e terza generazione e sbloccare nuove evoluzioni per alcuni Pokémon di prima generazione.

Pietrasolare

Si trova nell'angolo sud-est della Valle Antica, su Sestisola.

Gloom → Bellossom

Sunkern → Sunflora

Amicizia

Alcuni Pokémon si evolvono esclusivamente facendo salire di livello dopo che hanno raggiunto un alto livello di affetto/legame. Si tratta di una statistica nascosta, che può aumentare o diminuire in base a quello che succede al Pokémon. In linea generale far salire di livello il vostro compagno, tenerlo in squadra e trattarlo bene farà aumentare il valore. Al contrario farlo andare K.O. in battaglia o usare erbe amare faranno calare l'affetto/legame.

Pichu → Pikachu

Cleffa → Clefairy

Igglybuff → Jigglypuff

Golbat → Crobat

Chansey → Blissey

Azurill → Marill

Togepi → Togetic

Anche raggiungendo il livello di legame/affetto necessario, Golbat e Chansey possono evolversi solo dopo aver ricevuto il Pokédex Nazionale

Scambio con Metalcolperta

Si trova a Colonna Rocciosa (Quintisola) o come ricompensa nella Torre Allenatori (Modalità K.O.).

Onix → Steelix

Scyther → Scizor

Scambio con Upgrade

Si trova nel Magazzino Rocket (Quintisola) o come ricompensa nella Torre Allenatori (Modalità Singolo).

Porygon → Porygon2

Scambio con Roccia del Re

Si trova nel Canyon Seption (Settimisola) o come ricompensa nella Torre Allenatori (Modalità Mista).

Poliwhirl → Politoed

Slowpoke → Slowking

Scambio con Squama Drago

Si trova lungo la Via Marina di Sestisola o come ricompensa nella Torre Allenatori (Modalità Doppio).

Seadra → Kingdra

Evoluzioni basate sulle statistiche