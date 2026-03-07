Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia: tutte le evoluzioni speciali, come ottenerle e gli oggetti necessari

Come da tradizione della serie, anche in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia ci sono tanti Pokémon che non si evolvono semplicemente salendo di livello, ma che richiedono condizioni particolari: l'uso di una pietra evolutiva, uno scambio con un altro giocatore, l'uso di particolari strumenti o altri requisiti specifici.
In questa guida abbiamo elencato tutte le evoluzioni speciali, suddivise per metodo evolutivo, insieme ai dettagli su dove ottenere gli oggetti necessari per innescarle.
Pokédex Regionale
Pietrafocaia
Si acquista al terzo piano del Centro Commerciale di Azzurropoli per 2.100 Pokédollari. Due copie aggiuntive si trovano sul Monte Brace.
- Vulpix → Ninetales
- Growlithe → Arcanine
- Eevee → Flareon
Pietraidrica
Si acquista al terzo piano del Centro Commerciale di Azzurropoli per 2.100 Pokédollari. Due copie aggiuntive si trovano nelle Isole Spumarine.
- Poliwhirl → Poliwrath
- Shellder → Cloyster
- Staryu → Starmie
- Eevee → Vaporeon
Pietratuono
Si acquista al terzo piano del Centro Commerciale di Azzurropoli per 2.100 Pokédollari. Due copie aggiuntive si trovano nella Centrale Elettrica.
- Pikachu → Raichu
- Eevee → Jolteon
Pietrafoglia
Si acquista al terzo piano del Centro Commerciale di Azzurropoli per 2.100 Pokédollari. Due copie aggiuntive si trovano nella Zona Safari.
- Gloom → Vileplume
- Weepinbell → Victreebel
- Exeggcute → Exeggutor
Pietralunare
Si trovano due Pietralunare sul Monte Luna, una nel Rifugio Rocket, una nella Villa Pokémon e come premio dell'Area Giochi di Secondisola. Ogni Clefairy selvatico ha inoltre il 5% di probabilità di tenerne una.
- Nidorina → Nidoqueen
- Nidorino → Nidoking
- Clefairy → Clefable
- Jigglypuff → Wigglytuff
Scambio
Queste evoluzioni si attiveranno usando la funzione di scambio. L'evoluzione avrà inizio solo a scambio completato: verrà aggiunto al Pokédex solo se siete voi l'allenatore ricevente o se una volta evoluto riotterrete il Pokémon indietro ripetendo lo scambio.
- Kadabra → Alakazam
- Machoke → Machamp
- Graveler → Golem
- Haunter → Gengar
Dopo aver ottenuto il Pokédex Nazionale
Una volta sconfitta la Lega Pokémon e aver catturato almeno 60 specie di Pokémon differenti, riceverete il Pokédex Nazionale dal Prof. Oak a Biancavilla. Questo strumento sbloccherà vari extra, come la possibilità di ricevere e scambiare i Pokémon di seconda e terza generazione e sbloccare nuove evoluzioni per alcuni Pokémon di prima generazione.
Pietrasolare
Si trova nell'angolo sud-est della Valle Antica, su Sestisola.
- Gloom → Bellossom
- Sunkern → Sunflora
Amicizia
Alcuni Pokémon si evolvono esclusivamente facendo salire di livello dopo che hanno raggiunto un alto livello di affetto/legame. Si tratta di una statistica nascosta, che può aumentare o diminuire in base a quello che succede al Pokémon. In linea generale far salire di livello il vostro compagno, tenerlo in squadra e trattarlo bene farà aumentare il valore. Al contrario farlo andare K.O. in battaglia o usare erbe amare faranno calare l'affetto/legame.
- Pichu → Pikachu
- Cleffa → Clefairy
- Igglybuff → Jigglypuff
- Golbat → Crobat
- Chansey → Blissey
- Azurill → Marill
- Togepi → Togetic
Scambio con Metalcolperta
Si trova a Colonna Rocciosa (Quintisola) o come ricompensa nella Torre Allenatori (Modalità K.O.).
- Onix → Steelix
- Scyther → Scizor
Scambio con Upgrade
Si trova nel Magazzino Rocket (Quintisola) o come ricompensa nella Torre Allenatori (Modalità Singolo).
- Porygon → Porygon2
Scambio con Roccia del Re
Si trova nel Canyon Seption (Settimisola) o come ricompensa nella Torre Allenatori (Modalità Mista).
- Poliwhirl → Politoed
- Slowpoke → Slowking
Scambio con Squama Drago
Si trova lungo la Via Marina di Sestisola o come ricompensa nella Torre Allenatori (Modalità Doppio).
- Seadra → Kingdra
Evoluzioni basate sulle statistiche
- Tyrogue → Hitmonchan (Attacco < Difesa)
- Tyrogue → Hitmonlee (Attacco > Difesa)
- Tyrogue → Hitmontop (Attacco = Difesa)