Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia: come catturare tutti i Pokémon Leggendari

Ecco dove trovare e come catturare tutti i Pokémon Leggendari di Rosso Fuoco e Verde Foglia, dai classici di Kanto come Mewtwo, ai rarissimi Leggendari sbloccabili nel Settipelago, come Lugia e Ho-Oh.

Sin dagli albori della serie Game Freak, i Pokémon Leggendari rappresentano alcune delle creature più affascinanti e difficili da ottenere. Nei remake Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia è possibile aggiungere alla propria collezione diverse icone della prima generazione, come Mewtwo, ma anche Leggendari provenienti da generazioni successive, tra cui Ho‑Oh e Lugia. In questa breve guida vi sveleremo dove e come catturarli tutti. Prima di mettervi sulle tracce dei Leggendari, conviene organizzarsi con cura: Scorta di Poké Ball - Le Ultra Ball sono quasi indispensabili per non restare a mani vuote nei momenti cruciali.

- Le Ultra Ball sono quasi indispensabili per non restare a mani vuote nei momenti cruciali. Oggetti curativi - Pozioni, Revitalizzanti e altri strumenti vi permettono di affrontare scontri lunghi senza tornare al Centro Pokémon.

- Pozioni, Revitalizzanti e altri strumenti vi permettono di affrontare scontri lunghi senza tornare al Centro Pokémon. Repellenti - Ideali per evitare incontri casuali mentre esplorate aree intricate.

- Ideali per evitare incontri casuali mentre esplorate aree intricate. Un Pokémon di supporto - Avere in squadra un alleato capace di infliggere sonno o paralisi semplifica enormemente la cattura.

- Avere in squadra un alleato capace di infliggere o semplifica enormemente la cattura. Salvataggio prima dello scontro - Salvare immediatamente prima di affrontare un Leggendario evita di perdere l'occasione in caso di K.O. accidentale o mancanza di Poké Ball.

Articuno I primi Pokémon Leggendari che potete catturare in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono i tre uccelli leggendari. Iniziamo da Articuno, che si trova nelle Isole Spumarine. Prima di partire è importante avere con sé le MN Forza e Surf, entrambe indispensabili per attraversare la grotta e raggiungere la zona in cui si trova il Pokémon. Articuno vi attenderà al livello 50 ed è particolarmente vulnerabile alle mosse Roccia, oltre che a quelle di tipo Acciaio, Elettro e Fuoco, quindi conviene preparare una squadra adeguata. Articuno Le Isole Spumarine si trovano lungo il Percorso 20, nel tratto di mare che collega Fucsiapoli all'Isola Cannella. Per raggiungerle, partite da Fucsiapoli e dirigetevi verso sud fino al Percorso 19. Entrate in acqua con Surf e proseguite dritti finché non raggiungete il Percorso 20, quindi continuate a nuotare verso sud‑ovest fino a individuare una piccola area di terraferma: lì troverete l'ingresso della grotta. All'interno vi aspetta un semplice puzzle ambientale. Dovrete spingere alcuni massi nei buchi presenti nel pavimento usando Forza, in modo che cadano nei piani inferiori e blocchino la corrente marina che altrimenti vi trascinerebbe via. Una volta sistemati i massi, potrete scendere fino al livello più basso della caverna, dove Articuno vi attende per lo scontro.

Zapdos Il secondo dei tre uccelli leggendari è Zapdos, che vi attende nella Centrale Elettrica. Anche lui si presenta al livello 50 e, grazie al doppio tipo Elettro/Volante, risulta particolarmente vulnerabile alle mosse di tipo Ghiaccio e Roccia. Zapdos Per raggiungere la Centrale Elettrica, dirigetevi verso il Percorso 10, dove si trova un Centro Pokémon situato accanto all'ingresso nord del Tunnel Roccioso, il dungeon che collega la zona a Lavandonia. Da qui proseguite verso nord finché non raggiungerete una piccola area d'acqua: usate Surf per attraversarla e proseguire lungo la costa. Dopo pochi secondi vi troverete davanti all'ingresso della Centrale. L'interno della struttura è un dungeon piuttosto semplice, composto da corridoi lineari e poche deviazioni. L'unico vero fastidio sono gli incontri casuali, che potete evitare facilmente usando i Repellenti. Procedendo verso la parte nord‑ovest dell'edificio raggiungerete la sala in cui si trova Zapdos, pronto a sfidarvi.

Moltres Moltres è l'unico dei tre uccelli leggendari ad aver cambiato posizione rispetto ai giochi originali. Non si trova più nella parte finale della Via Vittoria, ma nel Monte Brace, un'area situata poco a nord di Primisola, all'interno del Settipelago, la regione aggiunta in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Potete raggiungere questa zona subito dopo aver sconfitto Blaine, il Capopalestra dell'Isola Cannella. Una volta usciti dalla palestra, Bill vi proporrà di accompagnarlo a Primisola: accettando verrete trasportati direttamente lì, ma anche rifiutando riceverete comunque il Tris Pass, necessario per raggiungere le isole via nave da Aranciopoli. Se il vostro obiettivo è catturare Moltres immediatamente, è preferibile rimandare il viaggio con Bill e prepararvi prima, perché all'inizio nel Settipelago non avrete accesso ai box del PC. Moltres Vi serviranno Pokémon con Forza e Surf, indispensabili per attraversare il Monte Brace. Moltres vi attende al livello 50 ed è debole alle mosse Acqua, Elettro e soprattutto Roccia, che rappresentano l'opzione più efficace. Partendo dal Centro Pokémon di Primisola, entrate in mare con Surf e dirigetevi verso nord. Proseguite lungo la Via Vulcanica, quindi tornate nuovamente in acqua e continuate a nuotare verso nord finché non raggiungerete l'ingresso del Monte Brace. Una volta dentro, spostatevi subito verso ovest e usate Forza per rimuovere i massi che bloccano il passaggio. Continuate lungo il percorso e imboccate l'ingresso a nord‑ovest. Da qui vi aspetta una lunga salita all'interno del monte: il tragitto è lineare e non presenta deviazioni, quindi è impossibile perdersi. Usciti nuovamente all'aperto, proseguite verso nord e salite le scale. Vi ritroverete in una nuova area con un piccolo enigma basato sui massi: una volta risolto, avrete finalmente davanti a voi Moltres. Salvate la partita e preparatevi allo scontro.

Mewtwo Mewtwo è il più potente dei Pokémon Leggendari di prima generazione disponibili in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, e per affrontarlo dovrete aver completato tre requisiti fondamentali: aver catturato almeno 60 Pokémon, essere diventati Campioni della Lega Pokémon e aver attivato la Centralina Network di Primisola recuperando le gemme Zaffiro e Rubino nel Settipelago. Solo dopo aver soddisfatto queste condizioni potrete raggiungere la sua tana. Preparate la vostra squadra migliore: Mewtwo vi attende al livello 70 ed è debole esclusivamente alle mosse Buio, Coleottero e Spettro. Vi servirà inoltre un Pokémon in grado di usare Surf per raggiungere la sua posizione. Mewtwo Una volta pronti, dirigetevi a Celestopoli e imboccate il Percorso 24 verso nord. Dopo aver attraversato il Ponte Pepita, svoltate immediatamente a sinistra ed entrate in acqua con Surf. Proseguite sempre in linea retta finché non raggiungerete l'ingresso della Grotta Celeste, il luogo in cui si nasconde Mewtwo. All'interno troverete Pokémon selvatici di livello molto alto, in alcuni casi paragonabili a quelli dei Superquattro; se volete evitare scontri continui, i Repellenti sono quasi indispensabili. A parte la frequenza degli incontri, il dungeon non presenta difficoltà particolari e il percorso è relativamente lineare. Una volta raggiunto il fondo della grotta, vi troverete finalmente faccia a faccia con Mewtwo: salvate la partita e preparatevi a una delle battaglie più impegnative del gioco.

Raikou, Entei e Suicune In Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia è possibile incontrare anche uno dei tre Leggendari di Johto, Raikou, Entei o Suicune, ma solo uno apparirà nella vostra partita. La scelta dipende esclusivamente dal vostro Pokémon iniziale: comparirà Raikou se avete scelto Squirtle, Entei se avete scelto Bulbasaur e Suicune se avete scelto Charmander. Il Leggendario designato diventerà disponibile solo dopo aver ottenuto il Pokédex Nazionale e aver consegnato lo Zaffiro a Celio durante gli eventi del Settipelago. Entei Questi Pokémon sono tra i più difficili da catturare dell'intero gioco. Si manifestano come incontri selvatici nell'erba alta della regione di Kanto (non nel Settipelago) e la loro posizione iniziale è completamente casuale. Il primo incontro può richiedere parecchio tempo e, una volta avvistati, la loro posizione verrà registrata nel Pokédex. Tuttavia, ogni volta che cambierete area, anche loro si sposteranno, rendendo l'inseguimento estremamente frustrante. A complicare ulteriormente le cose, le Bestie Leggendarie fuggono immediatamente. Per impedirlo dovrete usare mosse che bloccano la fuga, come Ragnatela, Blocco o Malosguardo. Nella versione originale, a causa di un noto glitch che dovrebbe essere stato corretto nella versione Nintendo Switch, Entei e Raikou potevano usare Boato per terminare lo scontro istantaneamente. Questo faceva sì che il Pokémon utilizzato scompariva per sempre dalla vostra partita. L'unico modo per evitarlo era portare con voi un Pokémon con l'abilità Antisuono, come Electrode o Mr. Mime, che impedisce l'attivazione di Boato. Per tutti questi motivi, molti giocatori preferiscono risolvere la questione rapidamente usando la Master Ball, che riceverete dal presidente della Silph dopo aver sconfitto Giovanni e che garantisce la cattura al 100%. È un sacrificio importante, ma evita ore di inseguimenti, fughe e rischi di glitch. Insomma, è l'approccio che vi consigliamo. Se invece volete affrontare la sfida nel modo tradizionale, serviranno pazienza, preparazione e una buona dose di fortuna. In bocca al lupo!

Pokémon Leggendari di seconda e terza generazione in precedenza esclusivi con gli eventi di distribuzione In Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia è possibile catturare alcuni Pokémon Leggendari di seconda e terza generazione che, all'epoca dell'uscita originale nel 2004, erano accessibili solo partecipando a eventi speciali di distribuzione dal vivo organizzati da Nintendo in date e luoghi specifici. Si trattava di contenuti esclusivi, sbloccabili tramite il Biglietto Magico e il Biglietto Aurora. Nelle versioni per Nintendo Switch questa limitazione è stata rimossa: otterrete entrambi gli oggetti automaticamente dopo aver sconfitto i Superquattro ed essere entrati nella Sala d'Onore. Pokémon Onda e Pokémon Vento, tutto quello che sappiamo dopo il Presents Per accedere a tutte le aree del Settipelago è inoltre necessario il Sette Pass, che permette di esplorare l'intero arcipelago. Lo riceverete da Celio dopo aver recuperato per lui il Rubino, situato nel Monte Brace. Una volta soddisfatti questi requisiti, tornate al molo di Aranciopoli e parlate con il marinaio addetto all'imbarco: sbloccherete così due nuove destinazioni, Monte Cordone e Isola Materna.

Lugia e Ho‑Oh I due Leggendari di copertina della seconda generazione, Lugia e Ho‑Oh, si trovano entrambi sul Monte Cordone, raggiungibile dal molo di Aranciopoli utilizzando il Biglietto Magico. Una volta arrivati, potrete entrare in una grotta dal percorso estremamente lineare: proseguite sempre dritti, ignorando le due deviazioni intermedie che portano a vicoli ciechi. Lugia Alla fine del percorso troverete un bivio. Andando a sinistra salirete verso la cima della montagna, dove vi attende Ho‑Oh. Scegliendo la strada a destra, invece, scenderete nei livelli più profondi della grotta (dopo ben undici rampe di scale!) fino a raggiungere Lugia. Prima di affrontarli salvate la partita. Entrambi sono al livello 70. Ho‑Oh è debole alle mosse Acqua, Elettro e soprattutto Roccia, mentre Lugia soffre le mosse Buio, Elettro, Ghiaccio, Roccia e Spettro.