World of Warcraft: Midnight è disponibile adesso in tutto il mondo

Blizzard ha annunciato che World of Warcraft: Midnight è ora disponibile in tutto il mondo: nuovo capitolo della Saga dell'Anima del Mondo, l'espansione porta avanti il coinvolgente arco narrativo e introduce diverse novità di grande rilevanza.
Gli eroi di Azeroth potranno infatti usufruire di un nuovo level cap, fissato a 90, mentre esplorano ambientazioni inedite o rivisitate per l'occasione, ricche di atmosfera e di potenziali insidie pronte a mettere alla prova il loro coraggio e la loro abilità.
La progressione all'interno dell'espansione viene accompagnata da eventi dinamici, un nuovo campo di battaglia PvP, spedizioni inedite per arricchire l'esperienza PvE e il consolidamento delle Scorribande, che sono ormai parte integrante della struttura endgame di World of Warcraft.
Naturalmente, una delle novità più significative è rappresentata dagli Alloggi, una funzionalità che arricchisce la dimensione sociale del gioco permettendo agli utenti di ritagliarsi uno spazio personale all'interno dello scenario.
Prepariamoci alla battaglia
Subito fra le prime posizioni della classifica inglese, World of Warcraft: Midnight punta a preparare i giocatori al lancio della Stagione 1, fissato al prossimo 18 marzo, che coinciderà con l'apertura della nuova fase competitiva.
È interessante notare che l'espansione Midnight non punta a coinvolgere esclusivamente gli utenti di World of Warcraft, bensì include la possibilità di sbloccare ricompense destinate ad altri titoli prodotti da Blizzard, come ad esempio Overwatch e Heroes of the Storm.
L'aggiornamento segna il debutto di una fase fondamentale per la Saga dell'Anima del Mondo, che entra nel vivo aprendo le porte a nuove sfide e porta l'intera esperienza ad abbracciare un nuovo, entusiasmante capitolo della sua lunga storia.