World of Warcraft: Midnight è disponibile adesso in tutto il mondo

Blizzard ha annunciato che World of Warcraft: Midnight è ora disponibile in tutto il mondo: nuovo capitolo della Saga dell'Anima del Mondo, l'espansione porta avanti il coinvolgente arco narrativo e introduce diverse novità di grande rilevanza.

Gli eroi di Azeroth potranno infatti usufruire di un nuovo level cap, fissato a 90, mentre esplorano ambientazioni inedite o rivisitate per l'occasione, ricche di atmosfera e di potenziali insidie pronte a mettere alla prova il loro coraggio e la loro abilità.

La progressione all'interno dell'espansione viene accompagnata da eventi dinamici, un nuovo campo di battaglia PvP, spedizioni inedite per arricchire l'esperienza PvE e il consolidamento delle Scorribande, che sono ormai parte integrante della struttura endgame di World of Warcraft.

Naturalmente, una delle novità più significative è rappresentata dagli Alloggi, una funzionalità che arricchisce la dimensione sociale del gioco permettendo agli utenti di ritagliarsi uno spazio personale all'interno dello scenario.