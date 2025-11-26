Annunciata la data di uscita di World of Warcraft: Midnight, l'accesso anticipato agli Alloggi è imminente

Collocata tra The War Within, uscito lo scorso anno, e la futura espansione The Last Titan, Midnight riporterà i giocatori in una versione aggiornata di Quel'Thalas, con nuove aree e scenari che metteranno in scena l'escalation del conflitto tra Luce e Vuoto fino al suo apice narrativo.

Blizzard ha finalmente svelato la data di uscita di World of Warcraft: Midnight . L'undicesima espansione del celebre MMORPG sarà disponibile su PC a partire dalla mezzanotte del 2 marzo 2026 . Come da tradizione, l'annuncio è stato accompagnato da un trailer ufficiale.

Gli Alloggi arrivano in anteprima già a dicembre

Tra le novità più attese spiccano gli Alloggi, il nuovo sistema di housing che permetterà ai giocatori di acquistare e personalizzare una casa in Azeroth, oltre a partecipare ad attività ed eventi condivisi con il "vicinato". Blizzard ha confermato che chiunque abbia preordinato Midnight potrà accedere in anteprima agli Alloggi dal 3 dicembre, grazie all'aggiornamento "L'avvertimento", che fungerà da prologo dell'espansione.

Midnight introdurrà anche una revisione profonda delle classi e delle interfacce di gioco, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dagli addon di terze parti e rendere l'esperienza più accessibile e integrata. A questo si aggiunge l'arrivo della nuova razza alleata neutrale Haranir, che amplierà ulteriormente le possibilità di personalizzazione e di scelta per i giocatori.

I preordini sono già aperti: si parte dall'edizione base da 49,99 euro, che include Midnight, The War Within, un potenziamento istantaneo fino al livello 80 e 500 Monete del Mercante. Per i fan più appassionati è disponibile anche la Collector's Edition fisica al prezzo di 139,99 euro, prenotabile su Amazon, che offre contenuti esclusivi da collezione oltre ai bonus digitali.