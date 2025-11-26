La stagione 2 di skate. inizia tra pochi giorni e aggiunge la co-op a quattro giocatori e altre novità

La novità principale della season, intitolata Future Radical, è l'introduzione di una modalità cooperativa per quattro giocatori , accompagnata da una chat vocale per i party dedicata. Oltre a eseguire trick ed esplorare la città insieme, sarà possibile affrontare Own the Lot, una modalità a squadre in cui occorre completare il maggior numero di obiettivi entro un tempo limite.

Aggiornamenti per San Vansterdam, il season pass e la colonna sonora

La città di San Vansterdam è stata arricchita con nuove aree esplorabili e una veste estetica al neon, tra arcade, luci fluorescenti e atmosfere punk vs pop. Questo stile rétro si riflette anche nei nuovi cosmetici disponibili, ispirati alla moda e alla cultura skate degli anni '80.

Dal punto di vista del gameplay, arrivano nuovi trick e sfide stagionali pensate per ampliare la varietà delle acrobazie e degli obiettivi. I giocatori potranno cimentarsi in fresh challenges distribuite nelle nuove zone, con ricompense legate al tema della stagione.

Un altro cambiamento riguarda il season pass: gli sviluppatori hanno ridotto il "grind" necessario per completarlo, rendendo più accessibili le ricompense e migliorando la progressione generale. Infine, la colonna sonora è stata ampliata con 25 nuovi brani ispirati agli anni '80, con artisti come Public Enemy, Suicidal Tendencies e Motörhead, rendendo la musica parte integrante dell'atmosfera rétro di Future Radical.